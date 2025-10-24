Ｊ２札幌ＤＦ高尾瑠（２８）が、１２戦連続スタメンへ意欲をのぞかせた。札幌は２３日、ホーム・水戸戦（２６日）に向け、宮の沢で紅白戦などを行った。前節１９日の富山戦（２〇０）で高尾は左ふくらはぎを負傷。後半２９分に担架で運ばれ、ピッチを後にした。影響が懸念されたが、この日もフルメニューを消化し「つっただけなので大丈夫。次もいける」と欠場など頭になかった。

２６８４分の出場時間はＭＦ高嶺朋樹（２７）に次ぐチーム２位。３バックの右でＤＦの中核をなす高尾に出場のめどが立ったことは朗報だ。ただ富山戦での３戦ぶり勝利で勝ち点は４６としたものの、プレーオフ圏の６位鳥栖との勝ち点差は残り５試合で１０。水戸に敗れると、来季のＪ１昇格が完全消滅する可能性もある。

後のない戦いへ、高尾は「まずは守備をしっかりやること。その上で行く時は行って、アシストとか得点にも絡めれば」。自身の役割を思い描き「１対１の場面や球際では負けないとか、すべきことをしっかりやらないといけない」と表情を引き締めた。３連敗中のホームで今度こそ歓喜を味わい、上位への望みをつなぐ。

（砂田 秀人）