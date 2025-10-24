韓国BLドラマ『ビヒョン伝〜トッケビの主人〜』、FODで配信決定 『愛の不時着』スタッフが企画・監督の“東洋ファンタジー”
韓国BLドラマの『ビヒョン伝〜トッケビの主人〜』（全12話）が、31日より動画配信サービスFODにて独占見放題配信されることが決定した。
【写真】『マイ・シークレット・ヴァンパイア』も配信開始へ
同作は、BLファンにはなじみ深い、現代を舞台にした“東洋ファンタジー”。非現実的なファンタジーの世界観、魅力的なキャラクター設定、ときめきシーンなど、韓国ドラマの人気要素が余すことなく詰まった作品。
企画・監督を手がけたのは、『愛の不時着』など数々の大ヒットドラマで編集を担当したパク・ジユン。卓越したセンスで、スリリングかつ感覚的な映像美を作り上げている。音楽を担当しているのは、東方神起や少女時代などのアルバムにも参加してきた作曲家ミン・ハレルヤ。物語やキャラクターの感情にそっと寄り添う音楽が、作品の世界観をより一層引き立てる。さらに、出演キャストの全員が高身長イケメンという圧巻のビジュアルで、新人でありながら、高い演技力で作品に華を添える。コメディータッチでありながら、思わずゾッとするような面もしっかり描かれている新感覚ホラーBLとなっている。
■あらすじ
俳優を夢見てソウルへやってきた純真な青年ハ･グムボク。着いて早々トラブルに見舞われ、見知らぬ男にファーストキスまで奪われてしまう。しかし、その男はトッケビの王ビヒョンで、なぜかグムボクからの精気だけは拒否反応なく体に取り込むことができる。それを知ったビヒョンの忠実な護衛武士キルタルは、グムボクを同居させることに。ところが、キルタルに思いを寄せていた九尾の狐ジグィがグムボクとキルタルの関係を疑い、グムボクはジグィとビヒョンの関係を誤解する。はたして、グムボクは無事に夢をかなえられるのか？1人の人間を巡って執着する3人の妖怪たちと人間クムボクのファンタジーロマンスドラマ。
■『ビヒョン伝〜トッケビの主人〜』作品概要
配信：10月31日 深夜0時〜※毎週金曜日4話ずつ新エピソード配信
出演：ファン・ジェウク／イ・チャミン／ナム・テクジュン／カン・チャヌ
スタッフ：監督：パク・ジユン、脚本：ホ・ソヒ／パク・ジユン
【写真】『マイ・シークレット・ヴァンパイア』も配信開始へ
同作は、BLファンにはなじみ深い、現代を舞台にした“東洋ファンタジー”。非現実的なファンタジーの世界観、魅力的なキャラクター設定、ときめきシーンなど、韓国ドラマの人気要素が余すことなく詰まった作品。
企画・監督を手がけたのは、『愛の不時着』など数々の大ヒットドラマで編集を担当したパク・ジユン。卓越したセンスで、スリリングかつ感覚的な映像美を作り上げている。音楽を担当しているのは、東方神起や少女時代などのアルバムにも参加してきた作曲家ミン・ハレルヤ。物語やキャラクターの感情にそっと寄り添う音楽が、作品の世界観をより一層引き立てる。さらに、出演キャストの全員が高身長イケメンという圧巻のビジュアルで、新人でありながら、高い演技力で作品に華を添える。コメディータッチでありながら、思わずゾッとするような面もしっかり描かれている新感覚ホラーBLとなっている。
俳優を夢見てソウルへやってきた純真な青年ハ･グムボク。着いて早々トラブルに見舞われ、見知らぬ男にファーストキスまで奪われてしまう。しかし、その男はトッケビの王ビヒョンで、なぜかグムボクからの精気だけは拒否反応なく体に取り込むことができる。それを知ったビヒョンの忠実な護衛武士キルタルは、グムボクを同居させることに。ところが、キルタルに思いを寄せていた九尾の狐ジグィがグムボクとキルタルの関係を疑い、グムボクはジグィとビヒョンの関係を誤解する。はたして、グムボクは無事に夢をかなえられるのか？1人の人間を巡って執着する3人の妖怪たちと人間クムボクのファンタジーロマンスドラマ。
■『ビヒョン伝〜トッケビの主人〜』作品概要
配信：10月31日 深夜0時〜※毎週金曜日4話ずつ新エピソード配信
出演：ファン・ジェウク／イ・チャミン／ナム・テクジュン／カン・チャヌ
スタッフ：監督：パク・ジユン、脚本：ホ・ソヒ／パク・ジユン