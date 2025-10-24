ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、トロントのロジャーズ・センターで、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）開幕前日のメディアデーに出席。会見後にはグラウンドに出て、ブルペン投球を行うなど決戦に向けて順調に調整を進めた。テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）では大谷のフリー打撃を異例の生中継。元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が“解説”する場面もあった。

会見を終えると大谷はグラウンドへ。キャッチボールなどアップを済ませてブルペンへと向かうと、プライヤー投手コーチらが見守る中、カーブなど変化球を交え39球。捕手のミットが奏でる力強い捕球音がドーム球場に響き渡った。その後はフリー打撃を行い、今度はバットで快音を響かせた。

フリー打撃ではスイング軌道を正しく保つことを目的とした、黒いバットの先端半面を銀色に塗装した練習用特製バットを使用。1セット目は7スイング中1本の柵越え。打球を軽々とバックスクリーンまで運んだ。2セット目は8スイング中、3本の柵越え。7スイング3柵越えで、3スイング目にバックスクリーン液晶下に直撃するおよそ140メートル弾を放った。

4セット目は5スイングで3本の柵越え。5スイング目に5階席前面の柵を直撃する推定150メートル弾を放った。大谷も笑顔で「惜しい！」と漏らす完璧打球。さらに5セット目では6スイングで4本の柵越えを放った。計33スイングで14本の柵越え。表情は明るく、バットについてT・ヘルナンデスと談義を交わす場面、さらに打撃後にガッツポーズを見せる場面もあった。

長嶋は柵越えを連発する大谷の様子に「楽しく見ていられる」と笑顔でコメント。あまりの打球の速さに「ファーストが前進守備で守るのなんて嫌だよね」と感想を語った。

元日本テレビアナウンサーでフリーの羽鳥慎一は、大谷の柵越えする打球が次々に外野席に突き刺さる様に「凄いよ、打球速度が。球場が壊れちゃうよ。ガッツポーズしましたよ」と“実況”。その上で「なかなか経験ないと思います。テレビでバッティング練習を見続けるのは」と驚いた様子で話した。