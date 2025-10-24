韓国BLドラマ『マイ・シークレット・ヴァンパイア』、FODで配信決定 Web漫画が原作のファンタジーラブストーリー
俳優のユ･シン、パク･ドンジュらが出演する韓国BLドラマ『マイ・シークレット・ヴァンパイア』（全8話）が、28日より動画配信サービスFODにて独占見放題配信されることが決定した。
同作は、韓国の人気Web漫画『ルームシェアしたら、全員吸血鬼だった』が原作のBLドラマで、人間の血に飢えた個性豊かなヴァンパイアたちと、上京してきた純朴青年がひとつ屋根の下で同居するファンタジーラブストーリー。
人間の青年ハン･ドンハを演じるのは温かい笑顔が印象的なパク･ドンジュ。インドア派だがみんなの兄貴的存在であるイ･ジュウォンを『私のパートナーは悪魔』のユ･シンが演じる。ジュウォンのよき理解者で社交的なカン･ソンジェを演じるのは『マッチプレイ』のイ･テヒョン。弟的ポジションのチョン･ギュミンとチャ･ウンホを、UP10TIONのイ･ドンヨルとスタイル抜群の癒やし系俳優イ･ジュヨンがそれぞれ演じている。シェアハウスを舞台に繰り広げられるイケメン5人の愉快な同居と友情、ヴァンパイアと人間の異種恋愛が見どころとなっている。
■あらすじ
大学入学のために上京してきたハン･ドンハは、入学までの1ヶ月間シェアハウスに入居することに。しかし、なんと同居人たちは全員本性を隠したヴァンパイアだった。人間の血に興味津々のチャ･ウンホとチョン･ギュミンは初日からドンハに親しげに話しかけ、質問攻めにする。一方、彼らの兄貴分でドンハと道端で初対面を果たしたイ･ジュウォンは、ドンハにあれこれと注文をつけてくる。ジュウォンはどうやらドンハと距離を取りたがっているようだが…。やがて、突如現れた自由奔放なカン･ソンジェも加わり、ヴァンパイアたちとの共同生活が始まる。ヴァンパイアと人間の恋は成立するのか、友情と駆け引きが渦巻くその先に待っているのは…？
■『マイ・シークレット・ヴァンパイア』作品概要
配信：10月28日 深夜0時〜※毎週火曜日4話ずつ新エピソード配信
キャスト：ユ・シン／パク・ドンジュ／イ・テヒョン／イ・ドンヨル／イ・ジュヨン
原作：Web漫画『ルームシェアしたら、全員吸血鬼だった』
スタッフ：監督：パク・ジス、脚本：アルン、プロデューサー：チョ・ウンヨン／イ・ダヘ
