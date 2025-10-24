BABYMONSTER、日本の男性誌で初表紙 ツアーに自信「さらにかっこいいステージをお見せできる」
ガールズグループ・BABYMONSTERが、きょう24日発売のファッション誌『smart（スマート）』12月号（宝島社）の表紙を飾る。同グループが、日本の男性誌の表紙に登場するのは初めてとなる。
【写真】かわいい！付録となるBABYMONSTERステッカー
誌面では、BABYMONSTERの魅力を深掘りするべく、13ページにわたる撮り下ろしとユニットでのインタビュー、それぞれの1問1答を掲載。撮り下ろしでは、同誌らしいストリートのトレンドをミックスした、秋冬のクールな着こなしを披露する。
インタビューでは、PHARITA、ASA、RORAの3人が互いの共通点について「料理が上手」と回答。 ASAは「PHARITAちゃんとRORAちゃんはたまにブラウニーやチョコチップクッキーを作って、メンバーたちに配ってくれます。めっちゃおいしいんです！」とメンバー間のエピソードを披露した。互いの共通点について“食べることが大好き”と回答したのは、RUKA、AHYEON、CHIQUITA。AHYEONは「3人とも寝転んでゴロゴロするのが好きです。ソファがあるとしたら、私たちはいつも寝転んでいます（笑）」と意外な一面を明かした。
BABYMONSTERは、日本でのファンコンサートを11月からスタートする。ファンコンサートについてRORAは「ワールドツアーでいろんな国を回ってきて実力がアップしたので、前回の日本コンサートよりもさらにかっこいいステージをお見せできると思いますし、いい時間を一緒に過ごせると思います」と気合十分。また、CHIQUITAは「2ndミニアルバム『WE GO UP』もファンコンサートも、新しい挑戦をしようと準備したので、ファンのみなさんも喜んでくれたらうれしいです！」と日本のファンへメッセージを送っている。
1問1答企画では、ファッションや美容の習慣、ステージ本番前に必ず行うこと、自信を高める方法など、メンバーのパーソナルに迫る10の質問を用意。「日本に来たら必ず食べたいものは？」という質問にPHARITAは「いつも食べるのはいちごサンドとうな丼です。本当に大好きです」と回答。「海外に行くときの必需品は？」という質問にRUKAは「普段から使っているシャワーフィルターや枕を持っていきます。海外でもなるべく慣れた環境を作って、体にも気を配っています」と、こだわりを語る。
同号には、A4サイズのステッカーシートが貼り込み付録となる。
