¿·ÊÆ¤Î½Ð²Ù¤¬ËÜ³Ê²½¡¡ÂçÅÄ¸¶»ÔÆâ¤Î¥³¥á½¸²Ù»ÜÀß¤ò¸ø³«¡¡JAÁ´ÇÀ¤È¤Á¤®
¿·ÊÆ¤Î½Ð²Ù¤¬ËÜ³Ê²½¤·½¸²Ù¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢£²£³Æü¡¢£Ê£ÁÁ´ÇÀ¤È¤Á¤®¤Î½¸²Ù»ÜÀß¤¬ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅÄ¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ë¥³¥á¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý¤ÈÎ®ÄÌ¤Þ¤Ç¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¹Ô¤¦¡Ö£Ê£Á¤Ê¤¹¤ÎÃæ±û¥é¥¤¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢£Ê£Á¤Ê¤¹¤Î´ÉÆâ¤ÎÇÀ²È¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡¢À¸¤Î¥³¥á¤ä´¥¤«¤·¤¿¥³¥á¤ò¸¼ÊÆ¤Ë¤·¤Æ½Ð²Ù¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸¤Î¥³¥á¤Î¾ì¹ç¡¢£±¥¥í¤¢¤¿¤ê£²£²±ß¤ÎÍøÍÑÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½Ð²Ù¤Þ¤Ç¤Î¹ÔÄø¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ÍÍê¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢´ÉÆâ¤ÎÇÀ²È¤Î¤¦¤Á¡¢¤ª¤è¤½£³³ä¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Ê£ÁÁ´ÇÀ¤È¤Á¤®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯¸©Æâ¤Î¼ç¿©ÍÑÊÆ¤Î½Ð²ÙÎÌ¤ÏºîÉÕÌÌÀÑÁý²Ã¤Ê¤É¤ÎÍ×°ø¤ÇµîÇ¯¤è¤ê£²³äÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿·ÊÆ¤Î½Ð²ÙÃÄÂÎ¤È²·Çä¶È¼Ô¤¬ÇäÇã¤¹¤ëºÝ¤Î¡ÖÁêÂÐ¼è°ú²Á³Ê¡×¤Ï¡¢º£Ç¯»º¤Î£¹·î¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÌÃÊÁ¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬¡¢¸¼ÊÆ£¶£°¥¥íÅö¤¿¤ê£³Ëü£¶Àé£¸£¹£µ±ß¤Ç²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££±Ç¯Á°¤Î£±¡¥£¶ÇÜ¤Ç½é¤á¤Æ£³Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯»º¤Ï¥³¥áÉÔÂ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯»º¤Î¿·ÊÆ¤â½¸²Ù¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¡¢¤µ¤é¤ËµÞÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£