¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÃèÁÈÌ¼Ìò¡¢ÍÚ±©¡Ê¤Ï¤ë¤Ï¡Ë¤é¤é¤¬¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè2»Ò½÷»ù½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÍÚ±©¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸ÌÌ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÆü°¦¤ª¤·¤¯¤ÆÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡ÂèÆó»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£2ºÐ»ù¤È¿·À¸»ù¤È¤ÎÀ¸³è¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ÎÆü¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆü¡¹¤òÃúÇ«¤ËÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¿·À¸»ù¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ¡¢¤Û¤Ë¤ã¤Û¤Ë¤ã¤·¤Æ¤ÆÂº¤¤¡Ä¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿Âº¤¤¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ÍÚ±©¤Ï12Ç¯¡¢98´üÀ¸¤È¤·¤ÆÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ØÆþÃÄ¡£ÃèÁÈ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢°¦¤é¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¿·¿Í¸ø±é¡¢Åì¾å¸ø±é¤Ê¤É¤Ç¤â¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢21Ç¯9·î¤ËÂàÃÄ¡£22Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢23Ç¯¤Ë¤ÏÂè1»Ò½Ð»º¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£