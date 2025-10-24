トヨタ「“新”ハイラックス」発表に反響多数!?「グリーンいいね」の声も！ 2.8リッター「直4」ディーゼルターボ搭載！ 専用タフデザインが目を惹く「レジェンド55」南アで登場

専用グリーンにタフなデザインが話題に！

トヨタの南アフリカ法人は2025年9月15日、ピックアップトラック「ハイラックス」の特別仕様車「ハイラックス レジェンド55」を発表しました。

ハイラックスは1968年の初代登場以来、世界170以上の国と地域で愛され続けている中型ピックアップトラックです。現行モデルは2015年に登場した8代目で、高い信頼性と耐久性を武器に、世界各地で確固たる人気を誇ります。

同モデルについて、SNSなどでは早速さまざまな反響が寄せられています。

迫力のトヨタ「ハイラックス レジェンド55」

南アフリカでは1969年に初めて本格導入されて以来、ハイラックスは商用だけでなく、レジャーやファミリーユースなど幅広く活躍してきました。現地では長年にわたり地域社会に根づき、“国民車”とも呼ばれる存在となっています。

こうした伝統を記念して、トヨタはこれまでにも節目の年ごとに特別仕様車を発売。2004年の「レジェンド35」を皮切りに、「レジェンド40」「レジェンド45」「レジェンド50」と続き、今回の「レジェンド55」はその系譜を受け継ぐ最新モデルです。

外観は、力強い専用フロントグリルやバンパー、下回りを保護するバッシュプレート、ワイドな印象を与えるオーバーフェンダーなどを装備。荷台にはスポーツバーを備え、タフで存在感のあるデザインに仕上げられています。

インテリアでは、プレミアムオーディオシステムを採用し、シートやトリムに専用ステッチや加飾を施すなど、特別モデルらしい上質感を演出。快適性と実用性を両立しています。

パワートレインは、2.8リッター直列4気筒ディーゼルターボエンジンを搭載。最高出力150kW（204馬力）、最大トルク500Nmを発生し、6速ATとの組み合わせでRWD（後輪駆動）または4WDを選択可能です。

ボディカラーは、専用色の「ダークグリーンマイカメタリック」をはじめ全10色を設定。

価格はエクストラキャブ仕様のRWDが72万8300ランド（約620万円）、4WDが81万3700ランド（約700万円）。

ダブルキャブ仕様ではRWDが88万5700ランド（約760万円）、4WDが93万5900ランド（約800万円）となり、2026年までの限定販売が予定されています。

※ ※ ※

南アフリカで発表されたハイラックス レジェンド55について、SNSでもさまざまな意見が寄せられています。

「ハイラックスにエクストラキャブ仕様があるなんて初めて知った」「専用グリーンいいね」「2800ccディーゼルはパワフルそう」「南ア仕様とはいえ価格は高め」といったコメントが多く見られました。

また、「日本市場はもうターゲットではないのかも」「今後は需要が拡大する地域に注力していくのだろう」といった声もあり、販売地域の戦略やモデル展開の方向性に注目するユーザーも少なくないようです。