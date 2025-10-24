滋賀県の近江八幡市島町と北津田町にまたがる阿弥陀寺遺跡で、寺に関わる人たちの住居などがあったとみられる平坦（へいたん）地を区画する戦国時代の石垣が新たに見つかった。

県文化財保護協会が２３日、発表した。同遺跡周辺には水茎岡山城や観音寺城、安土城など石垣を用いた城が点在しており、専門家は「中世近江の石垣技術の変遷を知る手がかりになる」と評価している。

石垣は今年８月、山腹の標高約１３０メートルで見つかった。天台宗の山寺だった阿弥陀寺の麓と山上を結ぶ道の左右に住居などを建てたとみられる平坦地がひな壇状に造成されており、うち１か所の北辺と東辺に石が積まれていた。

北辺の石垣は残存状態が良好で、高さ約２・２メートル、延長約９・４メートル。最下層に置かれた基底石を含め、４〜６段の石積みが原形をとどめる。０・４〜１・１メートル大の自然石を使った「野面（のづら）積み」で、石を割るためにくさびを打ち込む「矢穴」など加工した痕跡は見つかっていない。

石垣の水はけをよくして安定性を高めるために裏側に詰めたこぶし大の石「裏込（うらごめ）石」も確認された。ほぼ垂直に石が積まれ、傾斜や高さ、積み方などから１５世紀末〜１６世紀初め頃の石垣の特徴と一致。同時期の土器片も出土した。

一方、東辺部は大半が崩落していたが、裏込石とみられる小ぶりな石が多数確認されたため、石垣だったと判断。高さは約５メートルで、その中程に幅約１メートルの段状地形があり、上下２段に石を積み上げる構造だったとみられる。

北辺と東辺ともに石材は周辺地域に分布する「湖東流紋岩」。２年前の調査では、約５０メートル南の地点で同時期の石垣が見つかっており、上下２段構造の石垣だった。

現地を視察した岡寺良・立命館大教授（考古学）は「近江は織豊期以前から石垣を有する山城や山寺が多く、国内でも先端的な石垣構築技術を獲得していた地域」と指摘。「寺域の端にあっても丁寧に造った石垣があり、阿弥陀寺が有力な寺院だったことをうかがわせる。中下層の僧侶や寺に奉仕する職人集団が住んだのではないか」とみている。

◇

現地説明会は２６日午後２時に開催。問い合わせは滋賀県文化財保護協会（０７７・５４８・９７８０）。