¡¡J1»ÄÎ±¤òÌÜ»Ø¤¹²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï24Æü¡¢MF¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¡Ê31¡Ë¤¬º£µ¨¤ÎÉû¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿Áª¼ê¤¬º£µ¨»Ä¤ê4»î¹ç¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°ÛÎã¤Î½¢Ç¤¡£º£²ó¤Î½¢Ç¤¤Ë¤è¤ê¡¢Éû¼ç¾¤ÏGKÈÓÁÒÂç¼ù¡Ê39¡Ë¡¢DF¾¾¸¶·ò¡Ê32¡Ë¡¢DF¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ç¥ó¡Ê28¡Ë¤ò´Þ¤á¤¿4¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö»Ä¤ê4»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬¤è¤ê°ì´Ý¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î´îÅÄÁª¼ê¤äÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼½Ð¿È¤Î31ºÐ¤Ïº¸Íø¤¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢º¸±¦Î¾¥µ¥¤¥É¤«¤éÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥¯¥í¥¹¤¬»ý¤ÁÌ£¡£J2ÈØÅÄ¤«¤éº£²Æ¤Ë²£ÉÍM¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï8»î¹ç1¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç®¤¤¥Ï¡¼¥È¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ø¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²£ÉÍM±þ±çÀÊ¤Î¥´¡¼¥ëÎ¢¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤âÇ®¤¯¸ÝÉñ¤¹¤ë»Ñ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²áµî¤Ë¤ÏÊ¡²¬¤Ç2Ç¯Ï¢Â³J1»ÄÎ±¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£