ドジャースの大谷翔平投手が２３日、現地時間２４日から始まるブルージェイズとのワールドシリーズを前に、第１戦が行われる敵地トロントのロジャーズ・センターで前日練習。フリーマン、テオスカー、コンフォートとともに屋外でのフリー打撃を行い、３３スイングで１４本の柵越えを放った。

静か球場に衝撃の打撃音が響き渡った。黒塗りの試合用バットと、銀と黒のツートンカラーの練習用バットで感触を確かめながら、大谷はバックスクリーン直撃や、ライト５階最上階手前の壁に直撃させる推定１５０メートル弾など圧巻の打球を次々と放り込んでいった。その度に歓声が上がり、一緒に打撃練習を行っていたフリーマンやテオスカーも感心するような笑みを浮かべていた。大谷自身も終始にこやかな表情でフリー打撃を終えた、

大谷が屋外でフリー打撃を行うのは異例だが、今季２度目。不振に苦しんでいたナ・リーグ優勝決定シリーズ中、第３戦の前にした１５日にドジャーススタジアムで今季初の屋外フリー打撃を行い、３２スイングで１４本の柵越えを放った。それまで打率１割台に低迷していたが、１７日の第４戦では先発投手との“二刀流”で３本の本塁打を放つ伝説的なパフォーマンスに繋げ、チームをＷＳ進出に導いた。

直前の取材対応では「きょうもやる予定ではいる。外でしか確認できないことをしっかり確認したい。シーズン中は必要なかったけど、そういうところを確認したい」と語り、何を確認するか？と問われ、「内緒ですね」と笑っていた。