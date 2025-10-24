µÈÂôÎ¼¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù»£¤ê¤ª¤í¤·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö¶¦±é¼Ô¤È¤Î¶¯¤¤å«¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÇÐÍ¥¡¡µÈÂô Î¼¤µ¤ó
¤è¤·¤¶¤ï ¤ê¤ç¤¦¡¿1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2009Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð±é¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ê¤Ä¤¾¤é¡×¡ÖPICU ¾®»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡×¡¢±Ç²è¡Ö¤Ü¤¯¤¬À¸¤¤Æ¤ë¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÀ¤³¦¡×¡Ö¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¤¬¤¢¤ë¡£18Ç¯±Ç²è¡Ö¥ê¥Ð¡¼¥º¡¦¥¨¥Ã¥¸¡×¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢19Ç¯±Ç²è¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¤Ç¤ÏÂè43²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¡£21Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¤Ç¤Ï½ÂÂô±É°ìÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ç¤ÎÇ®±é¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¯¡¢Éý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò¼«Á³¤ËÂÎ¸½¤¹¤ë±éµ»ÎÏ¤ÇÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥»¥ê¥Õ¤ËÀäË¾¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢
¶¦±é¼Ô¤È¤Î¶¯¤¤å«¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿±éµ»¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤µÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤¬¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ËNHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£9·î¤«¤éÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¿·ºî¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¾¹¾¿ï°ì¤Î½¨ºÍ¤Ç¡ÒÂçÈ×ÀÐ¡Ê¤À¤¤¤Ð¤ó¤¸¤ã¤¯¡Ë¡Ó¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¡£¡Ö¤Ê¤Ä¤¾¤é¡×°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÄ«¥É¥é¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌò¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Î¿Í¡×WEBÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Ê¸ÌÀ³«²½¤ÎÂ©¿á¤¬¹¤¬¤ê»Ï¤á¤¿ÌÀ¼£½é´ü¡£¶Ó¿¥¤Ï±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¾¹¾¤Ë±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÄÌÌõ¤âÌ³¤á¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£ÃÎ¼±¤È¸ì³ØÎÏ¤òÉð´ï¤ËÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤³¤¦¤È¤¹¤ëÌò¤É¤³¤í¡£
¡Ö³Ð¤¨¤ë¤À¤±¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢´¶¾ð¤ò¾è¤»¤Æ¼«Á³¤ËÏÃ¤¹¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤à¤º¤«¤·¤¤¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ËÎÌ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¤à¤º¤«¤·¤µ¤ËÀäË¾¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ºòÇ¯12·î¤«¤é½µ£²¡Á£³²ó¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÂ³¤±¡¢»£±ÆÃæ¤â¶õ¤»þ´Ö¤Ë¤âÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î½¨ºÍ¤Ç¡ÒÂçÈ×ÀÐ¡Ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¶Ó¿¥¤Î´¶¾ð¤Î±Ñ¸ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤È¡¢ÄÌÌõ¤È¤·¤Æ¤Î±Ñ¸ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ã¤¤¤â°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¼çÌò¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤ä¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö½Å¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤¨¤Æ¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ÎÅ¸³«¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤ª2¿Í¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¡¢¼Çµï¤Ê¤Î¤«ÁÇ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ê¥³¥á¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥Ý´¶¤ä¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡£
¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÎÂ¿¤¤¸½¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç¥¢¥É¥ê¥Ö¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤É¡£¡ÖËÍ¤â±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¥É¥é¥¤¡Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡Ë¤Ç¤ä¤Ã¤ÆºÃÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£
¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¡Ö²¿»þµ¯¤¡©¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¤ò¶µ¤¨¤¿¤ê¡¢¡Èplay it by ear¡ÊÎ×µ¡±þÊÑ¡Ë¡É¤È¤¤¤¦±Ñ¸ì¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Î¤è¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÁ°²ó½Ð±é¤·¤¿¡Ø¤Ê¤Ä¤¾¤é¡Ù¤Î¤È¤¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î»£±Æ¤Ï²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤µ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÂçºå¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤ÎÀ©ºî¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
½Ð±é¤ò·è¤á¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿À©ºî¿Ø¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡ÖÆ±¤¸»þÂå¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç²Ï¤Ç³Ø¤ó¤À¡Ò»þÂå¤Î¶õµ¤¡Ó¤¬Ìòºî¤ê¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤ä¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¿Í¡¢Î®¤ì¤Ë¾è¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£¶Ó¿¥¤¬¤É¤Á¤éÂ¦¤ËÎ©¤Ä¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Âç²Ï¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¶õµ¤´¶¤¬À¸¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¤³¤ì¤«¤éÊª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢¶Ó¿¥¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤É¤ó¤ÊÇØ·Ê¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖËÍ¼«¿È¤âÂæËÜ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸å¡¹½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ºÃÀÞ¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Èà¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»£±ÆÎ¢ÏÃ
»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤È¡¢»£±Æ»þ¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£²ÅÙ¤Û¤É¾¾¹¾¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤½¤¦¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¤Î¤Ü¤ê¤¬¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³¹¤òµó¤²¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾¾¹¾¤Ç¤·¤«»£¤ì¤Ê¤¤²è¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»£±Æ¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢½Ð±À¤½¤Ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´Å¤¤¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¤³¤ì¤ËÃíÌÜ¡ª
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×
9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êNHK¡ÚÁí¹ç¡ÛËè½µ·îÍËÆü¡ÁÅÚÍËÆü¤ÎÄ«8»þ¡Á¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ
¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï°ì½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤êÊüÁ÷
½Ð±é¡§郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡¿
µÈÂô Î¼¤Û¤«
µÓËÜ¡§¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§
À©ºî¡§NHKÂçºåÊüÁ÷¶É
¡ü2025Ç¯10·î¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹