ドル円理論価格 1ドル＝150.95円（前日比-0.72円） ドル円理論価格 1ドル＝150.95円（前日比-0.72円）

割高ゾーン：152.02より上

現値：151.60

割安ゾーン：149.89より下



過去5営業日の理論価格

2025/10/21 151.68

2025/10/20 151.32

2025/10/17 151.49

2025/10/16 150.58

2025/10/15 151.63



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

