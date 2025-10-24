かげろう

小麦粉や卵を使った生地をふんわり焼き上げ、バタークリームを挟んでいる。

口の中に入れた瞬間、軽やかな食感とやさしい甘さを残して、すっと溶けて消えていく。浜辺に揺らめく陽炎(かげろう)のようなはかなさと重なることから名がついた。

人気キャラとコラボも

製造販売の「福(ふく)菱(びし)」が店を構える白浜町は家族連れらが多く訪れるリゾート地。「子どもも安心して食べられるお菓子を」と、のどに詰まりにくいやわらかさなどを研究して１９６７年に完成させた。お土産として長く愛されている。

味は守りつつ、新風も吹き込む。今春には人気キャラクター「ハローキティ」とコラボし、個包装にキティちゃんをあしらうなどした缶入り商品を発売。ファンや外国人観光客らの人気も上々という。

「お茶にもコーヒーにも合います」

福菱会長の福田裕希さん

「『食感が命』の繊細なお菓子です。その日の気温や湿度に合わせて、職人が生地の配合などを調整して作っています。ほどよい甘さなので、お茶にもコーヒーにも合わせて楽しんでいただけます」

お取り寄せ

１０個入り１２００円（税込み、送料別）など。ハローキティとのコラボ商品は５個入り１８００円。注文はオンラインで。

◇

全国各地の郷土色豊かな味覚。お取り寄せもできる「ふるさとの逸品」を紹介します。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。