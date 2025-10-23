「ザラ（ZARA）」とサミュエル・ロス（Samuel Ross）のインダストリアルデザインスタジオ「SR_A」によるコラボレーションライン「SR_A engineered by ZARA」が、コレクションのシーズン2を発売した。ザラ新宿店および公式オンラインストアで取り扱っている。なお、同ラインのアイテムが日本で展開されるのは今回が初となる。

SR_A engineered by ZARAでは、ザラの生産体制および専門知識と、ロスのデザインコード、感性、文化的価値観を融合。シーズン1は1月にヨーロッパおよびアメリカ地域限定で販売した。シーズン2からは展開地域を拡大し、今後も年2回のペースで新たなコレクションを発表していく予定だという。

シーズン2は、「動きやすさ」「耐久性」「静かなエレガンス」を軸に、都市と自然で快適に過ごせるユニフォームのようなウェアを提案。「冒険者」というキーワードのもと、身体の動きや呼吸を妨げないカッティングを追求し、ハードウェアやパーツも全て機能的なアイテムに仕上げた。素材は、フェルト加工したコットンや、イタリア製ナイロン、ボイルドウール、特殊仕上げによるデニム、国産のベジタブルタンニンレザー、フェイクディアスキンなどを使用。素材本来の質感と重量感を際立たせるための加工を施し、カラーパレットは、スレートブルー、チョーククレイ、ボルカニックグレー、アンバー、ブラックマホガニーといった落ち着いたトーンを基調に、コントラストとしてエレクトリックバイオレットやオリーブを配した。

アイテムは、着物から着想を得たダウンアウター「NIWAジャケット」や、アシンメトリーな前立てとゆとりあるフォルムで構築性と快適性を両立した「SERRAジャケット」のほか、柔らかなフェルトコットン素材を使用し、3つの収納部を備えた「ユーティリティショーツ」、コーティングを施したイタリア製ナイロンで仕立てた軽量アウター「ARCウィンドブレーカー」、深いVネックの開口部と軽やかなライニングで保温性を高めた「RIDGEフーディー」などを揃えている。フットウェアは、モールド加工を施したミッドソールを採用し、グリップ性、汎用性、足首のサポートを兼ね備えたハイキング仕様のパターンを採用したフェイクディアスキン製ブーツや、日本製のベジタブルタンニンレザーをベースに、フリンジをあしらったコットンキャンバスパネル、エンボス加工のディテール、天然ゴム製アウトソールを組み合わせたスニーカーなどを用意。バッグはスエード、キャンバス、フェイクディアスキンをヘビーナイロンウェビングと組み合わせ、ブラッシュド仕上げのキャストハードウェアを採用した「HYDE 72-hour バッグ」や、フェイクポニースキンにイタリア製ナイロン、ブラッシュドコットンのドローコードを使用したネックストラップポーチをラインナップしている。価格帯は2990〜3万9990円。

