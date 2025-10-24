ETFÇäÇãÆ°¸þ¡á24Æü´ó¤êÉÕ¤¡¢Æü·Ð¥ì¥Ð¤ÎÇäÇãÂå¶â¤Ï276²¯±ß
¡¡24Æü´ó¤êÉÕ¤¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇã¾õ¶·¤Ï¡¢9»þ16Ê¬»þÅÀ¤ÇETF¡¦ETN¹ç·×¤ÎÇäÇãÂå¶â¤¬Á°ÆüÆ±»þ¹ïÈæ17.8¡ó¸º¤Î601²¯±ß¡£¤¦¤Á¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¡Ê¥Ù¥¢ETF¡¦¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ETF¤ò´Þ¤à¡Ë22ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÂå¶â¤ÏÆ±17.4¡ó¸º¤Î425²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡Æü·Ð¹âÍø²ó¤ê£Ò£Å£É£Ô»Ø¿ô <210A> ¡¢£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡±Ñ¹ñ£Æ£Ô£Ó£Å£±£°£° <363A> ¡¢£Í£Á£Ø£É£Ó¡¡£Ê¥êー¥È¾å¾ìÅê¿® <1597> ¡¢¾å¾ì¥Õ¥¡¥ó¥É£Ê¥êー¥È <1345> ¡¢£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Ê£Ð£ØÆü·Ð£´£°£° <1599> ¤Ê¤É36ÌÃÊÁ¤¬¿·¹âÃÍ¡£Åì¾Ú£Ò£Å£É£Ô¥¤¥ó¥Ðー¥¹£Å£Ô£Æ <2094> ¤¬¿·°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤Ï£Í£Ó£Ã£ÉÆüËÜ³ô¹âÇÛÅöÄã¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ <1490> ¤¬4.72¡ó¹â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡È¾Æ³ÂÎ¡¡£Å£Ô£Æ <2243> ¤¬3.01¡ó¹â¤ÈÂçÉý¤Ê¾å¾º¡£
¡¡°ìÊý¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Î£Ï£Ô£Å£Ó¡¡¶âÀèÊª¡¡¥Ù¥¢¡¡£Å£Ô£Î <2037> ¤Ï3.16¡ó°Â¤ÈÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬500±ß¹â¤ÈµÞÆ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£ÔÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â276²¯2900Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±»þ¹ï¤ÎÊ¿¶ÑÇäÇãÂå¶â¤Ï281²¯1000Ëü±ß¤Ç¡¢¤ä¤ä²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬29²¯1800Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·Ð£²£²£µÏ¢Æ°·¿ <1321> ¤¬22²¯9500Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬22²¯6600Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬19²¯5500Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬15²¯6100Ëü±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡Æü·Ð¹âÍø²ó¤ê£Ò£Å£É£Ô»Ø¿ô <210A> ¡¢£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡±Ñ¹ñ£Æ£Ô£Ó£Å£±£°£° <363A> ¡¢£Í£Á£Ø£É£Ó¡¡£Ê¥êー¥È¾å¾ìÅê¿® <1597> ¡¢¾å¾ì¥Õ¥¡¥ó¥É£Ê¥êー¥È <1345> ¡¢£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Ê£Ð£ØÆü·Ð£´£°£° <1599> ¤Ê¤É36ÌÃÊÁ¤¬¿·¹âÃÍ¡£Åì¾Ú£Ò£Å£É£Ô¥¤¥ó¥Ðー¥¹£Å£Ô£Æ <2094> ¤¬¿·°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤Ï£Í£Ó£Ã£ÉÆüËÜ³ô¹âÇÛÅöÄã¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ <1490> ¤¬4.72¡ó¹â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡È¾Æ³ÂÎ¡¡£Å£Ô£Æ <2243> ¤¬3.01¡ó¹â¤ÈÂçÉý¤Ê¾å¾º¡£
¡¡°ìÊý¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Î£Ï£Ô£Å£Ó¡¡¶âÀèÊª¡¡¥Ù¥¢¡¡£Å£Ô£Î <2037> ¤Ï3.16¡ó°Â¤ÈÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬500±ß¹â¤ÈµÞÆ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£ÔÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â276²¯2900Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±»þ¹ï¤ÎÊ¿¶ÑÇäÇãÂå¶â¤Ï281²¯1000Ëü±ß¤Ç¡¢¤ä¤ä²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬29²¯1800Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·Ð£²£²£µÏ¢Æ°·¿ <1321> ¤¬22²¯9500Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬22²¯6600Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬19²¯5500Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬15²¯6100Ëü±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹