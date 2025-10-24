

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の10月22日から23日の決算発表を経て24日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<5204> 石塚硝 東Ｓ -4.21 10/23 上期 -4.88

<7931> 未来工業 東Ｐ -3.63 10/23 上期 -8.24

<7970> 信越ポリ 東Ｐ -2.98 10/23 上期 9.26

<2268> サーティワン 東Ｓ -1.77 10/23 3Q 15.70

<9478> ＳＥＨＩ 東Ｓ -1.64 10/23 上期 -37.30



<8617> 光世 東Ｓ -0.41 10/23 上期 黒転



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした24日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

