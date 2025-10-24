―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の10月22日から23日の決算発表を経て24日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<5204> 石塚硝 　　　　東Ｓ　　 -4.21 　 10/23　　上期　　　 -4.88
<7931> 未来工業 　　　東Ｐ　　 -3.63 　 10/23　　上期　　　 -8.24
<7970> 信越ポリ 　　　東Ｐ　　 -2.98 　 10/23　　上期　　　　9.26
<2268> サーティワン 　東Ｓ　　 -1.77 　 10/23　　　3Q　　　 15.70
<9478> ＳＥＨＩ 　　　東Ｓ　　 -1.64 　 10/23　　上期　　　-37.30

<8617> 光世 　　　　　東Ｓ　　 -0.41 　 10/23　　上期　　　　黒転

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした24日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース