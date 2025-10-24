やはりこの男の仕掛けは“魔法”だ。「大和証券Mリーグ2025-26」10月23日の第2試合は赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）がトップを獲得。逃げ切りを図る南2局、2着目から満貫をロン。オーラスは差し込みを誘う巧みなゲームメイクで勝ち切った。第1試合で渡辺太（最高位戦）が今期初トップを収めており、チームは今期初の同日2連勝を達成した。

【映像】視聴者が騒ついた奥の手“ワザ放銃”

この試合は東家から園田、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）、BEAST X・鈴木大介（連盟）の並びで始まった。東3局2本場、園田は鈴木大介から跳満をロン。南1局はリーチ・一発・ツモ・タンヤオ・平和の1万2000点でさらにリードを広げた。

南2局、園田は赤2枚とドラを持ったさらなる加点のチャンス。中を鳴いて4・7筒待ちのテンパイを組むと、これがすぐさま多井からロンとなる望外の決着となった。高い手から安い手まで、様々なバリエーションを持つ園田の仕掛けが、最強雀士からロン牌を引き出した。中・ドラ・赤2で8000点のアガリで、試合の大勢が決まった。

南4局はラス目の親の鈴木大介が發を含む3つのポン、さらにカンを2つ行う強攻策。これに対して園田はダブ南を鳴き、カン四万待ちでテンパイを組んだ。あえて自分の手を読みやすくした仕掛けが、親に連荘をさせたくない2着目の多井からの差し込みを誘発し、2000点のアガリで試合を締めくくった。

試合後は南2局の仕掛けや、オーラスの駆け引きについて制限時間いっぱいまで“しゃべくり”。「やりました！ついにやりました！今年初めてです！太も初めてのトップが取れて良かった。あとはたろうさんがトップを取ればドリブンズは完全復活です」とファンへ高い熱量でメッセージを伝えた。

レギュラーシーズンで＋1,100以上の荒稼ぎをした昨年を彷彿させる同日2連勝。ファンからは「ドリブラーむっちゃよろこんでます！」「応援してます！」「デイリーおめでとう！」と多数の祝福が寄せられていた。

【第2試合結果】

1着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）5万5800点／＋75.8

2着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）1万8900点／▲1.1

3着 KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）1万4100点／▲25.9

4着 BEAST X・鈴木大介（連盟）1万1200点／▲48.8

【10月23日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋272.3（24/120）

2位 U-NEXT Pirates ＋251.9（28/120）

3位 赤坂ドリブンズ ＋232.8（24/120）

4位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋214.8（26/120）

5位 TEAM雷電 ＋38.8（24/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲45.1（24/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲119.0（28/120）

8位 BEAST X ▲143.5（26/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲321.1（26/120）

10位 EARTH JETS ▲381.9（26/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）