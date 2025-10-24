１１月１日に開始する「ダウンタウン」の松本人志と浜田雅功による独自のインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」は２４日、新番組を発表した。

公式ＳＮＳで「オリジナル番組『松本教授の笑いの証明』」と番組タイトルを報告し、「松本人志が『笑い』を様々な角度から実験・検証し、『笑いの実験』に挑戦する研究所」と内容を説明。

「教授・松本人志と助教授・小峠英二が『未知なる笑いの真実』を見つけるため、様々な芸人に実験を課していく」とお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二が共演することを伝え、「『まだ誰も知らない新たな笑いの可能性』とは何なのか？！」とつづった。

同サービスでは復帰する松本の単独生配信を初日に行うと２３日に発表。松本が仕掛ける「７：３トーク」などのオリジナル番組も発表されていた。

ダウンタウン以外の出演者も発表されたことを受け、ネットでは「初めて出演者が！」「ゲスト公表初だよね。小峠、信頼されてるなー！」「松ちゃんと小峠さんのコンビなんてもう面白いの決まってる」「松本さんと小峠さんの相性バッチリなので楽しみ」などの声が上がっている。