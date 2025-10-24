キム・カーダシアン、元夫カニエ・ウェストとの関係に「すごく悲しい」
キム・カーダシアン（45歳）が、元夫カニエ・ウェスト（48歳）との関係について「すごく悲しい」と語った。ノース（12歳）、セイント（9歳）、シカゴ（7歳）、サーム（6歳）の4人の子どもをもうけた2人は、2021年に離婚している。
キムは、カニエの双極性障害や突発的な言動に悩まされながらも、結婚生活を送っている間は常にカニエを「守りたい」と思っていたという。しかし、現在はその責任感から解放されたと感じているそうだ。
リアリティ番組「カーダシアン家のセレブな日常」シーズン7の初回でキムはこう振り返った。
「私はずっと少しストックホルム症候群だった気がする。いつも罪悪感があって、彼を守りたくて、助けたかった。『我慢すべきだった』『助けられたかもしれない』と思っていたけど、今回初めて個人的な責任を感じなかった。すごく悲しいこと」
さらにキムは、「彼と関わらずに済むという『贅沢』は私にはない」とも語った。カニエが子どもたちに関して自身を公に非難することがあるため、無関係ではいられないという。
「それが私の現実じゃない。私たちには4人の子どもがいる。ネットでは『私が子どもに会わせないようにしている』って話になるけど、彼は一度も子どもに会いたいと連絡してきたことがない。でも朝起きると、ツイッターでは私が子どもに会わせないようにしているって書かれている。事実じゃないし理屈も通らない。だから…いつも反応するわけにはいかない。これは離婚であって、誘拐じゃない」
