【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#45

【梅ちゃんのツアー漫遊記】スコアのカギを握るのはやっぱりグリーン次第。僕が思うパットの上手な選手は…

殺人的な暑さが嘘のように、めっきり涼しくなりました。雨が降ると肌寒い日もあります。夏場はシャワーで汗を流せばすみますが、雨にたたられ体温が奪われると、やっぱり日本人はお風呂が恋しくなります。

先週の日本オープンがそうでした。今年の会場は名門の日光カンツリー倶楽部。避暑地で夏でも比較的涼しいところに雨が降ったので、初日と最終日は気温が16度くらいまで下がりましたからね。

今回は試合会場から車で5分ほどの「日光東照宮晃陽苑」という立派な温泉宿がクラブハウスとして代用されました。選手をはじめ、大会関係者の駐車場、ロッカー、お風呂もすべてここでした。

お宿自慢のお風呂は、地下1500メートルから湧き出る自家源泉で良質なアルカリ単純温泉。独特のぬめりのある泉質が僕たちキャディーの疲れも癒やしてくれました。多くの選手は温泉に漬かった後、帯同トレーナーに体を入念にケアしてもらっていましたね。

男子ツアーは通常の大会でもキャディーはクラブハウスの浴室を使うことが許されているので助かりますが、僕は慌ただしく荷物をまとめて帰路につく最終日にシャワーを浴びる以外、あまり利用しません。入浴時は完全オフモードにしたいのに、選手や顔見知りのキャディーがいると、やっぱり気を使って心底リラックスできないからです。

ただし、先週は例外でした。「日光東照宮晃陽苑」のご厚意により、朝5時から10時、午後は2時から深夜0時まで入浴できたので、朝5時と、ほとんど貸し切り状態になる午後9時ごろに利用させていただきました。温泉に漬かってから試合会場へ「出勤」するなんて初めてのこと。コンビを組んだ織田信亮プロが予選を通過したので、贅沢な1週間でした。

ならば、いつもはどこでお風呂に入っているのかって？

地方にはあまり銭湯はありません。たまたまあっても、お湯が「極熱」で、しかも常連色が強いので苦手です。民泊やホテルに泊まることもありますが、基本、寝泊まりは愛車のキャンピングカーの中ですから移動は便利。練習日初日の午後に地図アプリで最寄りの日帰り温泉を探し、ホームページで施設や料金を調べ、口コミもチェックしてから向かいます。気に入ればそこへ毎日通うし、翌日から違う温泉施設に行くこともあります。

僕の経験からすれば、全国の日帰り温泉の平均入浴代は800円ぐらいかな。比較的安いのは九州で、400円というところもありました。

湯船に漬かって、体の芯まで温まってこそ疲れが取れるというもの。それが温泉なら最高です。「日光東照宮晃陽苑」のみなさん、幸せな時間をありがとうございました！

（梅原敦／プロキャディー）