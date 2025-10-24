【森友遺族・夫の死を巡る闘争記】

片山さつき新財務大臣も森友文書の開示「続ける」と約束した…「真摯に取り組んで参りたい」と

大臣直筆の返信が届いた。加藤勝信前財務大臣が現職だった20日付の手紙で、署名も「財務大臣 加藤勝信」となっている。森友事件で夫・赤木俊夫さんを亡くした赤木雅子さんへの返事だ。

発端は雅子さんの手紙だった。一連の森友文書開示で新事実が次々に明らかになったから、事件の再調査をしてほしいという願いを託した。加藤氏の選挙区である岡山3区が故郷であることも伝えた。

加藤氏は今月8日の会見で受け取った手紙を掲げ、返事を書く意向を示した。その返信が23日、雅子さんのもとに届いた。緊張しながら封を切ると、

「拝啓 直筆のお手紙を頂載し、誠にありがとうございました。私の地元岡山とご縁があるとの話を拝見しました」

地元の話を記したのが印象に残ったようだ。続いて夫・俊夫さんが亡くなったことを謝罪している。

「改めまして、高い志と倫理観を持ち、真面目に職務に精励されていた、赤木俊夫様が公務に起因して自死という結果に至ってしまったことに、心よりお詫びを申し上げるとともに、謹んでお悔やみを申し上げます」

その上で“財務省として”疑問や要望に誠実に対応すると表明している。

「財務省として、しっかりと、そして、できる限り早く文書開示を行うべく取り組んでいるところです」

「ご疑問やご指摘などに対しては、財務省としてできる限り丁寧に、誠実に対応させていただきます。季節の変わり目を迎えております。お体をくれぐれもご自愛下さい。敬具」

再調査への言及はないが「次につながる」と雅子さん

雅子さんが手紙で強く求めた森友事件の再調査については言及していない。そこは残念だが、現職大臣の立場で返事をくれたのはうれしかった。これまで安倍晋三元首相や岸田文雄首相（当時）に手紙を届けたが、返事を受けとったのは初めてだ。

加藤氏は会見で雅子さんの手紙について「大変きれいな字で書かれていますので（返事が）私の悪筆でいいのかとは思いますけどね」と笑顔で語っていた。雅子さんは返事を前向きに受け止めた。

「すごく丁寧に直筆で書いてくださったのでありがたいです。再調査についてはお答えがありませんでしたが、次につながると思いますので、これからも再調査を求めていきます」

大臣の手紙は俊夫さんの祭壇に供えた。勤め先だった財務省のトップから手紙が届いたことを、夫は驚きながらも喜んでくれたように感じたという。

（相澤冬樹／ジャーナリスト・元NHK記者）