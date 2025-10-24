【経済ニュースの核心】

維新の「議員定数1割削減」に潜む欺瞞…連立入りの絶対条件は“焼け太り”狙った露骨な党利党略

自民党と連立政権を組むこととなった日本維新の会（以下、維新）。今後、もし立憲民主党から内閣不信任案が出された場合、それに同調、衆議院を解散総選挙に追い込む秘策もあろう。

■「副首都構想」の実現化へ

また維新の悲願、大阪都構想の延長と思える「副首都構想」を実現させるようだ。維新は、災害時の首都中枢機能のバックアップなどを担う「副首都構想」についての法案の骨子をまとめている。副首都は、東京圏と並ぶ経済の中心となり、「首都直下地震」などの災害時には首都の機能を代わりに果たす役割を持つ。

「副首都構想」で東京の地盤沈下を恐れたのか、小池都知事は10月17日の定例記者会見で「しっかりと首都を守っていくという対応は、かねて行っている」と維新を牽制。小池氏は「国も立川市に大変大きい充実した防災拠点を置いている」とした上で、都が設置している立川地域防災センターを念頭に「都として、さまざまな改修や改善などを図っている」と述べた。

副首都構築となれば、副首都に一部首都機能、さらに民間企業の機能も移転され、東京一極集中は是正され、都心の地価は下がるだろう。

値上がりを続ける都心の「マンション神話」も崩壊、不動産会社は他人事ではあるまい。東京集中に変化はないとして高層ビル、タワーマンションなどが林立する。この先の人流変化は好ましくない。不動産は、基本、長期投資だからだ。

加えて、トランプ米大統領の相互関税導入で、日本製鉄など大企業は、米国の生産設備増強に動いている。国内は空洞化、外国人の工場労働者も減少、地方都市の衰退とあわせて、職を求めて地方から東京へ人が移動、東京一極集中に拍車がかかれば、副首都の必要性は高まろう。

「政治とカネ」は、経済と別なのか。巨額の個人・企業献金を受けるトランプ米政権。日本の金権政治は終わったのか、それとも「企業・団体献金」に代わっただけか。大企業が東京に本社機能を移した理由は、政治権力や監督官庁とのパイプの重要さからだろう。「政治とカネ」は根が深い。不動産の動きに注視したい。

（中西文行／「ロータス投資研究所」代表）