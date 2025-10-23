とちぎテレビ

プロ野球ドラフト会議が２３日、東京都内のホテルで行われ、栃木県関係では栃木市出身で東海大学の大塚瑠晏選手が北海道日本ハムファイターズから３巡目で指名されました。キャプテンを務める大塚選手は、走攻守の三拍子そろったショートで、優勝した春の首都大学リーグではベスト９を獲得しています。また、那須塩原市出身で埼玉県の昌平高校の桜井ユウヤ選手が、千葉ロッテマリーンズから４巡目で指名。高校通算４９本塁打を誇る世代屈指の強打者です。社会人野球ＮＴＴ東日本に所属する那珂川町、作新学院高校出身の石井巧選手はヤクルトから６巡目で指名。兄は同じく作新学院出身で日ハムでプレーする石井一成選手です。

育成では、独立リーグの栃木ゴールデンブレーブスの三方 陽登選手がオリックスから１巡目で指名。野木町出身の白鴎大学中沢 匠磨投手は東北楽天ゴールデンイーグルスから育成３巡目で指名。１５０キロ台のストレートと落差のあるフォークが持ち味の本格派右腕です。また、幸福の科学学園のドミニカ人留学生エミール・セラーノ・プレンサ選手はソフトバンクから育成の７巡目で指名されました。エミール選手は 身長１８９センチ、体重１０５キロの恵まれた体格で投手兼外野手。ことしの夏の県大会では３回戦でサヨナラ満塁本塁打を含む２本の本塁打を放ち、打率は５割８分３厘をマークしていました。高校通算では２２本を記録しています。國學院栃木出身で独立リーグ、富山サンダーバーズのシャピロ・マシュー・一郎選もがオリックスから２巡目で指名されました。