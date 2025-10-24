アメリカのホワイトハウスは23日、トランプ大統領が30日に中国の習近平国家主席と韓国で会談すると発表しました。これに先立ち、28日には高市総理大臣との初めての会談に臨みます。

ホワイトハウスのレビット報道官は23日、トランプ大統領のアジア歴訪の日程を発表しました。26日にマレーシアを訪問し、ASEAN＝東南アジア諸国連合関連の会議に出席。27日から東京を訪問し、28日に高市総理大臣との日米首脳会談を行います。

29日に韓国に移動し、李在明大統領と会談するほか、APEC＝アジア太平洋経済協力会議の関連会合に出席。30日には、中国の習近平国家主席と第2次政権発足後、初めてとなる対面での会談に臨みます。

トランプ大統領「習近平国家主席と会談する。農家など様々な大きな問題があるが、まず初めにフェンタニルについて問うだろう」

トランプ氏は米中首脳会談で、合成麻薬「フェンタニル」の密輸対策を取り上げると表明しました。トランプ氏は中国によるレアアースの輸出規制や中国が輸入を停止しているアメリカ産の大豆の購入再開のほか、台湾問題などが議題になるとの見通しを示しています。