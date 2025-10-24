Ï·¸å»ñ¶â¤Î½àÈ÷¤ÇŽ¢ÃùÃßŽ£¤è¤ê¤â¤Ã¤È½ÅÍ×¡Ä¤ª¶â¤Î¥×¥í¤¬´«¤á¤ëŽ¢ÄêÇ¯¸å¤Î°ÂÄê¼ýÆþ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ë3¤Ä¤ÎÂÐºöŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢°æ¸ÍÈþ»Þ¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¼«Ê¬»ñ»º¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤ë 52ºÐ¤«¤é¤ª¶â¤òÃù¤á¤ë¡¦Áý¤ä¤¹¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ï·¸å¤Î¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹3¤Ä¤ÎÂÐºö
Ï·¸å»ñ¶â¤Î½àÈ÷¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖÃùÃß¡×¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏÄê´üÅª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ö¼ýÆþ¡×¡£Ï·¸å¤ËÇ¯¶â¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¤ª¶â¤òÃùÃß¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤¯¤éÃùÃß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸³èÈñ¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¨¤ëÄøÅÙ¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ì¤Ð»ñ»º¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤»¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å¤Î¼ýÆþ¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¼¡ÊÍ¾¾ê»ñ¶â¡Ë¤ò¤â¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤«¤é½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÊýË¡¤Ï¡¢¡iDeCo¤Ê¤É¤Ç¼«Ê¬Ç¯¶â¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢¢Ä¹¤¯Æ¯¤¯¡¢£Ç¯¶â¼õµë¤ò·«¤ê²¼¤²¤ÆÁý¤ä¤¹¡¢¤Î3¤Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢º£¤«¤éiDeCo¤Ê¤É¤ÎÀÇ¶âÌÌ¤ÇÍÍø¤ÊÀ©ÅÙ¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤Ë¼«Ê¬Ç¯¶â¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£65ºÐ°Ê¹ß¤âÄ¹¤¯Æ¯¤¤¤Æ¡¢Ç¯¶â¼õµë¤ò·«¤ê²¼¤²¤ì¤Ð¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆ¯¤±¤Ð¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤ò¤µ¤é¤ËÁý¤ä¤»¤Þ¤¹¡£Ï·¸å¤Î¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦ÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£iDeCo¤Î¤ª¥È¥¯ÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¡ª
¾Íè¤ÎÇ¯¶â¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖiDeCo¡Ê¸Ä¿Í·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¸øÅª¤Ê¸Ä¿ÍÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢Ëè·î°ìÄê³Û¤òÍÂÃù¶â¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤ËÇ¯¶â¤ä°ì»þ¶â¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¡±¿ÍÑ±×¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ç¡¢¼õ¤±¼è¤ê»þ¤Ë¤âÀÇÀ©Í¥¶ø¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¢Ëè·î¤Î³Ý¶â¤¬½êÆÀ¤«¤é¹µ½ü¤µ¤ì¡¢½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡£º£¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀÇ¶â¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ºÇÍ¥Àè¤ÇÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÍÂ¤±Àè¤Ï¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤äÄê´üÍÂ¶â¡¢ÊÝ¸±¤Ê¤É¤«¤éÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£
Ëè·î¤ÎÀÑÎ©¸ÂÅÙ³Û¤Ï²ÃÆþ¤¹¤ëÇ¯¶â¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ä¼«±Ä¶È¤Ï·î6Ëü8000±ß¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ï¡¢¶ÐÌ³Àè¤Ë´ë¶ÈÇ¯¶â¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï·î2Ëü3000±ß¡¢´ë¶È·¿Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï´ë¶È·¿Ç¯¶â¤È¤¢¤ï¤»¤Æ2Ëü3000±ß¤Ë¡£2027Ç¯¤«¤é³Ý¶â¤Î¾å¸Â³Û¢¨¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢²ÃÆþÇ¯Îð¤Ï¸½ºß¤Î65ºÐÌ¤Ëþ¤«¤é70ºÐÌ¤Ëþ¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨2027Ç¯¤«¤é¤Î³Ý¶â¤Î¾å¸Â³Û¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¦¼«±Ä¶È¤Ï·î7Ëü5000±ß¡¢´ë¶ÈÇ¯¶â¤Î¤Ê¤¤²ñ¼Ò°÷¤Ï6Ëü2000±ß¡¢´ë¶ÈÇ¯¶â¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò°÷¤Ï´ë¶ÈÇ¯¶â¤È¹ç¤ï¤»¤Æ6Ëü2000±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¢£iDeCo¤ÈNISA¡¢¤É¤¦»È¤¤Ê¬¤±¤ë¡©
iDeCo¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Ê¬Ç¯¶â¤Å¤¯¤ê¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬NISA¡Ê¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¤Ç¤¹¡£Ëè·î°ìÄê³Û¤ÇÅê»ñ¿®Â÷¤òÇã¤¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¡¢³ô¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤Î¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ë°ì³çÅê»ñ¤äÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò¤¹¤ë¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡×¤¬¤¢¤ê¡¢iDeCo¤ÈÆ±ÍÍ¡¢±¿ÍÑ±×¤ÏÈó²ÝÀÇ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢iDeCo¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢³Ý¶â¤Î½êÆÀ¹µ½ü¤ä¼õ¤±¼è¤ê»þ¤ÎÀÇÀ©Í¥¶ø¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢iDeCo¤Ï¸¶Â§60ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢NISA¤Ï¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Í³¤Ë°ú¤½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
ÀáÀÇ¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¿Í¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Î½àÈ÷¤òºÇÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢iDeCo¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£60ºÐ°Ê¹ß¡¢5¡Á20Ç¯¤Î´ü´Ö¤òÀßÄê¤·¤Æ¡¢Ç¯¶â¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Ï·¸å»ñ¶â°Ê³°¤Î»ñ¶â½àÈ÷¤Ë¤â³èÍÑ¤·¤¿¤¤¿Í¤ä¡¢70ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¤¤Æ±¿ÍÑ¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¿Í¤ÏNISA¤ò¡£ÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢iDeCo¤ÈNISA¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
----------
°æ¸Í Èþ»Þ¡Ê¤¤¤É¡¦¤ß¤¨¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÊCFPÇ§Äê¼Ô¡Ë
´ØÀ¾Âç³ØÂ´¶È¡£¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡£¹ñÌ±Ç¯¶â´ð¶âÏ¢¹ç²ñÍý»ö¡£¡ØÂç¿Þ²ò¡¡ÆÏ¤±½Ð¤À¤±¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤ª¶â¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¡¢¡Ø°ìÈÌÏÀ¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÎÏ·¸å¤Î¤ª¶â¡ÖÅú¤¨¡×¤ò¤¯¤À¤µ¤¤ ÁýÊä²þÄûÈÇ¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¡¢¡Ø»ÄÇ°¤Ê²ð¸î¡¡³Ú¤Ë¤Ê¤ë²ð¸î¡Ù¡ÊÆü·Ð¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¡Ø»ä¤¬¤ª¶â¤Çº¤¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ïº£¤«¤é²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÊCFPÇ§Äê¼Ô¡Ë °æ¸Í Èþ»Þ¡Ë