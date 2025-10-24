秋のお買い物リストの上位に追加したい！ 新作アイテムをピックアップ
秋のお買い物リストの上位に追加したい、スペシャルなコラボアイテムや新作が盛りだくさん。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！
お馴染みの『FREITAG』からクロスボディバッグ2型が新登場
上・W26×H25×マチ10cm \26,300 下・W24×H17×マチ5cm \19,700（フライターグ/フライターグ ストア トウキョウ シブヤ TEL. 03-6450-5932）
共にトートバッグにもなる2WAY仕様で使い勝手抜群！
新作のフリースブルゾンはコンパクトなサイズ感がキュート
\39,600（ジェーン スミス/ジョン メイソン スミス ジェーン スミス ストア TEL. 03-5738-7721）
軽やかなフリースのジップアップブルゾン。短めのレングスとショートスリーブで、ボリューミーなボトムスとも好相性。
『スタジオニコルソン』ならではの上質素材に心ときめくコラボニット
\93,500（スタジオニコルソン×ザ ライブラリー/ザ ライブラリー表参道店 TEL. 03-3470-2151）
ファブリックファーストを掲げるブランドらしい、最高品質のラムズウールを使用。ミニマルなデザインで合わせやすさ◎。
キルトの名門ファクトリーブランドにユニークなガウチョパンツを別注！
\36,300（シティショップ TEL. 03-6696-2332）
『オニール オブ ダブリン』らしいキルトのディテールはそのままに、よりカジュアルにはけるガウチョパンツにアレンジ。大胆なチェックのパターンミックスもポイント。
写真・多田 寛 スタイリスト・仮屋薗寛子 文・恒木綾子
anan 2467号（2025年10月15日発売）より