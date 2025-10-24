秋のお買い物リストの上位に追加したい！ 新作アイテムをピックアップ

秋のお買い物リストの上位に追加したい、スペシャルなコラボアイテムや新作が盛りだくさん。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！

お馴染みの『FREITAG』からクロスボディバッグ2型が新登場

上・W26×H25×マチ10cm \26,300 下・W24×H17×マチ5cm \19,700（フライターグ/フライターグ ストア トウキョウ シブヤ TEL. 03-6450-5932）

共にトートバッグにもなる2WAY仕様で使い勝手抜群！

新作のフリースブルゾンはコンパクトなサイズ感がキュート

\39,600（ジェーン スミス/ジョン メイソン スミス ジェーン スミス ストア TEL. 03-5738-7721）

軽やかなフリースのジップアップブルゾン。短めのレングスとショートスリーブで、ボリューミーなボトムスとも好相性。

『スタジオニコルソン』ならではの上質素材に心ときめくコラボニット

\93,500（スタジオニコルソン×ザ ライブラリー/ザ ライブラリー表参道店 TEL. 03-3470-2151）

ファブリックファーストを掲げるブランドらしい、最高品質のラムズウールを使用。ミニマルなデザインで合わせやすさ◎。

キルトの名門ファクトリーブランドにユニークなガウチョパンツを別注！

\36,300（シティショップ TEL. 03-6696-2332）

『オニール オブ ダブリン』らしいキルトのディテールはそのままに、よりカジュアルにはけるガウチョパンツにアレンジ。大胆なチェックのパターンミックスもポイント。