令和ロマン・くるまが“夢”明かす、山田裕貴ビックリ「ああっ！一緒だ！！」

俳優の山田裕貴（35歳）が、10月22日に公開された、令和ロマン・くるまのYouTubeチャンネル「くるまの助手席」の動画に出演。2人の夢が一緒だとわかり、くるまから「変な一緒」と言われた。



映画「爆弾」に出演した山田裕貴が、宣伝も兼ねて令和ロマン・くるまとのトークを行う中で、山田がくるまに「夢って何なんですか？」とたずねる。



くるまは「夢みたいなのは個人的にはないです。ないけど、やんなきゃいけないこと、どっちかっていうと、でっかくやんなきゃいけないことがなくて、ちっちゃい、今の積み重ねを次につげなきゃみたいなていう感じです」と答えた後、「でも、まあ、一応夢っぽい夢で言ったら、自分が死んだ時は一応ニュース速報とかは出たいすかね」と話す。



山田は「ああっ！一緒だ！！僕も夢は死んだ時にニュース速報で『山田裕貴さん亡くなりました』って出るような人になること」と驚き、くるまは「あ、一緒です。それ。変な一緒」と語った。