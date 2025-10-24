ドジャース・大谷翔平投手（３１）が敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ第１戦前日の２３日（日本時間２４日）、カナダ・トロントのロジャーズセンターで行われた全体練習に参加し、フリー打撃を行った。３３スイング中１４本のサク越えを放ち、右中間へ最長で推定飛距離１５０メートルの特大弾もあった。

大谷はシーズン中にグラウンドで打撃練習をすることは異例。今季は２月のキャンプ中に１度行ったのみだった。だが、フィリーズとの地区シリーズからナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦までは６試合で２５打数２安打の打率８分とブレーキ。すると、第２、３戦の間の休養日だった１５日（同１６日）の練習日に開幕後初めてフリー打撃を行い、３２スイングで１４本が柵越えで、推定飛距離１５０メートル弾などを放った。

すると翌日の第３戦の１打席目に右翼へ三塁打を放つと、２日後の第４戦では圧巻の１試合３本塁打。この日の練習前には「今日もやる予定。外（グラウンド）でしか確認できないようなことをしっかり。あまりシーズン中は必要なかったですけど、試合も少ないのでそういう所を確認したいと思います」と口にしていた。

６月に投手復帰した今季は、本塁打王こそ逃したが自己最多の５５本塁打。ポストシーズンではワイルドカードシリーズ第１戦の本拠地・レッズ戦で２本塁打を放って好スタートを切った。フィリーズとの地区シリーズでは第１戦に先発してポストシーズン初登板ながら６回３失点で勝利投手。打者としてはシリーズを通して苦しんだが、存在感を見せた。

ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズでもなかなか打撃の状態は上向かなかったが、先発した第４戦で投げては７回途中２安打無失点１０奪三振、打っても初回先頭弾を放つなど３本塁打という投打で圧巻の活躍を見せて、４連勝突破に貢献した。

ポストシーズンではここまで投手としては２試合に登板して２勝無敗、防御率２・２５。１２イニングを投げて１９三振を奪っている。打者としては全１０試合にフル出場し、４１打数９安打の打率２割２分ながら、５本塁打、９打点をマークしている。投手としては第４戦の先発が予想されている。