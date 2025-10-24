ドジャースは23日（日本時間24日）、リリーバーのアレックス・ベシア投手（29）がチームを離脱することを発表した。球団の公式Xでは家族の問題としたうえで「アレックス・ベシア選手が、妻のケイラさんとともにチームを離れることとなりました。ドジャース組織一同、ベシア選手に一家に心よりお見舞い申し上げます」と投稿された。

ベシアは今季、左のリリーフの柱として4年連続50試合以上登板となる68試合に登板。4勝2敗5セーブ、防御率3.02を記録した。今ポストシーズンでも7試合に登板して2勝をマークするなど、フル回転を続けていた。

デーブ・ロバーツ監督はワールドシリーズ（WS）第1戦前日の会見に出席で離脱を認めた上で「今はまず手続きやルールを理解しながら、ロースターをどうやって動かせるかを整理している段階。たしか明日の午前10時くらいまでにロースターを確定できると思う。なので今は、彼の代わりをどう埋めるか、そのプロセスを進めているところ」と状況を説明していた。

「家族の問題」の詳細は不明だが、WSを通して、タフネス左腕を欠いたまま戦うことになれば、大幅な戦力ダウンは免れない。「日々の様子を見ながら判断していくしかない。今のところは特に見通しを立てていない」と指揮官は話した。