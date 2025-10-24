【ベルリン＝工藤彩香】バルト３国のリトアニアは２３日、ロシア軍の戦闘機「Ｓｕ（スホイ）３０」と空中給油機「ＩＬ（イリューシン）７８」の２機が同日夕、自国の領空を侵犯したと発表した。

９月には同じバルト３国のエストニアでも露軍機による領空侵犯があり、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国で緊張が高まっている。

リトアニア軍の発表によると、２３日午後６時頃、露軍機２機が、ロシアの飛び地カリーニングラード州と国境を接するリトアニア南西部の領空に約７００メートル、約１８秒間にわたって侵入した。同国周辺の警備にあたっていたスペイン空軍の戦闘機「ユーロファイター・タイフーン」２機が緊急発進（スクランブル）して対応した。

リトアニアのインガ・ルギニエネ首相は同日、「国際法や近隣諸国の安全を無視してテロ国家のように振る舞うロシアの実態を改めて示すものだ」とＳＮＳで非難した。

一方、露国防省は同日、声明を発表し、複数の戦闘機がカリーニングラード州上空で訓練飛行を行ったとした上で、「他国の国境を侵犯することはなかった」と主張した。