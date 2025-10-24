アスリート系アイアンはレベルブローでサラッとボールを上げる！

賢いプロや上級者はすでに取り入れている！

毎年、続々と登場する新作ギア。そのなかでも近年は、アイアンの進化が著しい！

ギアも詳しい青木龍一プロが最新アイアンを試打解説＆レッスン。

100%使いこなす打ち方をタイプ別にレクチャーする。

ダウンブローはNG！ロフトなりに打てば高初速＆スピンが安定する

アスリート系アイアンもレベルブローで打つ。

ボールは真ん中かやや左寄りにセットして、ロフトなりにヒットしよう

以前のアスリート系アイアンは直進性や高初速を求めて、右寄りのボールをスピンを入れやすいダウンブローで打つ必要がありました。しかし、ダウンブローで打つのはリスクが高く、球がつかまりすぎたりボールを点で狙わなくてはいけないので、上級者じゃないとダフリやトップのミスが起きやすかった。でも、今どきのアスリート系はボールを真ん中にセットしてレベルブローで打つだけでＯＫ。高初速で打ち出され、適正なスピンが入ってくれます。

昔のアスリート系アイアンはボールを右に置いて、

ダウンブローでロフトを立てて打たないと球が上がらなかった

飛び系とアスリート系の違いは重心位置

飛び系とアスリート系を比べるとネックの長さが異なる。アスリート系のほうがネックは長くなり、それに伴いヘッドの重心の位置が高くなる。弾道を低くしたり、フェースの向きをコントロールしやすいので、操作性を求めたい人はここもチェックしょう。

いかがでしたか。アスリート系アイアンの打ち方をぜひ参考にしてください！

レッスン＝青木龍一

●あおき・りゅういち／1988年生まれ、神奈川県出身。日大ゴルフ部で活躍後、レギュラーツアー出場を目指し、AbemaTVツアーなどに出場する理論派の教え上手

写真＝小林司

協力＝カレドニアンゴルフクラブ