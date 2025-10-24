ジャーナリストの田原総一朗氏が２３日、Ｘを更新し、１９日に放送されたＢＳ朝日「激論！クロスファイア」での発言を謝罪するも、７０００件を超えるコメントが殺到し、炎上している（２４日午前８時３０分現在）。

田原氏は番組内で高市早苗氏への批判などが繰り広げられる中、ゲストに提案する形で「あんなやつは死んでしまえと言えばいい」などと発言していた。

直後からネットではこの発言が問題視されて炎上。放送したＢＳ朝日も厳重注意したとしている。

田原氏はＸで「発言の主旨は、野党に檄を飛ばそうとしたものでしたが、きわめて不適切な表現となり、深く反省しております。本当に申し訳ございませんでした」と謝罪するも、この投稿には７０００件を超えるコメントが殺到。

「田原さん、この発言は絶対に許されない失言だったと思います」「謝罪する相手は、視聴者ではなくて高市さんですよ」「ここで自分が言った言葉が言われたらあなたはどう思いますか？」「『死んでしまえ』を野党への檄と解釈するのは無理」「無理がありますね」など厳しい言葉が殺到していた。