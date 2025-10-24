北村匠海「なんて地味な俳優なんだろう、自分は」と思ったこと
俳優の北村匠海（27歳）が、10月21日に公開されたポッドキャスト番組「映画『愚か者の身分』ポッドキャスト」（TBSポッドキャスト）に出演。釜山国際映画祭で「なんて地味な俳優なんだろう、自分は」と思ったと語った。
映画「愚か者の身分」に出演した北村匠海と林裕太がトークを行い、釜山国際映画祭のコンペティション部門で綾野剛と共に、3人同時に俳優賞を受賞した話題となる。
北村も国際映画祭での賞というのは初めてで、3人で受賞出来たことを「とても嬉しかったですね」。
北村は釜山に集まっていた韓国の映画人が映画を愛し、映画の未来を見据えていることを感じ、「イ・ビョンホンさんとかもう圧がすごすぎてね、MCされてましたけど、なんかすごかったですよね。あ、役者ってこう、やっぱこのスター性だよなっていう。僕、座りながら『なんて地味な俳優なんだろう、自分は』」と思ったと話し、林から「そんなことないです。そんなことないです」とフォローされた。
