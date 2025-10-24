米民主党の結束に亀裂が生じる シューマー院内総務に反抗する民主党員が増加 米民主党の結束に亀裂が生じる シューマー院内総務に反抗する民主党員が増加

アクシオスによると民主党上院トップのシューマー院内総務に反抗する民主党員が最近増加しており、米民主党の結束に亀裂が生じているという。



民主党のウォーノック上院議員とオソフ上院議員はこれまで共和党案をすべて拒否してきたが、ここに来て2人は軍人およびその他の連邦職員への給与支払いを求める共和党主導法案に賛成票を投じたという。オソフ氏は、軍関係者や運輸保安庁職員、航空管制官らは出勤が必須であり、報酬を受けるべきだと語った。



共和党は来週、政府閉鎖中も航空管制官に給与を支払う措置を含んだ法案を提出する可能性がある。

