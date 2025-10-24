東京六大学野球はあす25日から第7週の明大―立大、法大―東大の2カードが行われる。8連勝で優勝を決めた明大の10戦全勝なるか？が話題の一つ。ドラフト会議で西武1位の小島大河捕手（東海大相模）日本ハム1位の大川慈英投手（常総学院）ロッテ2位の毛利海大投手（福岡大大濠）のドラフト3人衆を擁し立大に立ち向かうが、立大の意地にも期待したい。

もう一つは法大の安打製造機・藤森康淳外野手（3年＝天理）の安打記録。現在45打数23安打、打率・511で打率首位に立っている。安打の連盟記録は1949年、慶大の山村泰弘が残した30安打。15試合で66打数30安打の打率・455で首位打者になった。76年を経て藤森康が挑戦者となって東大戦に臨む。

今季は12試合すべてで安打を放ち、マルチ（複数）安打は7試合、3安打以上は3試合を数える。左打席からセンターを中心に打ち返し、際どいボールをファウルにできる技術がありレベルは高い。開幕から3番に座っていたが明大戦から1番に打順変更となり、より多くの打席が回ることになった。タイ記録まで7本、新記録には8安打が必要とハードルは高いが、打線好調の法大だけに何回打席が回ってくるかが記録達成に直結する。

30安打を達成すればもう一つの記録更新も見える。01年秋に喜多隆志（慶大）が記録したシーズン最高打率・535（43打数23安打）の更新だ。優勝が決まり“消化試合”となったが、まだまだ神宮の戦いは熱い！

〇…法大で楽しみな打者がもう一人いる。明大戦で4番に昇格した1年生捕手・井上和（駿台甲府）だ。試合前のフリー打撃ではプロの選手か？と思うほど神宮の外野スタンドに何本も放り込み左打席からパワフルな打撃が売りだ。今季3本塁がすべて中堅より左という逆方向。明大2回戦では左前へ2本の適時打を放つなど巧打も光り打率・386、打点はリーグトップの11とルーキーとは思えない活躍ぶりだ。内角攻めに苦戦する場面もあるが、伸び盛りの選手。スタンドから“パワフル井上”の打撃をぜひ神宮で。