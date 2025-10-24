山陰両県唯一の社会人硬式野球クラブチーム「ＭＪＧ島根」（松江市）でプレーするブラジル出身の日系３世、興梠フェリペ・ケンゾウ選手（２１）が、南米ペルーで開催中の「Ｕ―２３パンアメリカン野球選手権大会」にブラジル代表として出場している。

ＭＪＧ島根の選手が代表チームに招集されたのは初めてで、チームメートも国際舞台での活躍を期待する。（門脇統悟）

代表入りは９月上旬、無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」で正式に伝えられたという。「ＭＪＧでの試合や練習風景の動画を代表チームの関係者に送っていたので、選ばれた時はすごくうれしかったし、『よしっ』て気合が入った」

ブラジルでは、日本人の移住地を中心に野球が発展した。サンパウロ州のインダイアツーバで家族と生活していた興梠選手は、両親の影響で３歳から野球を始め、１３歳から１７歳まで米大リーグが運営に携わる地元の野球アカデミーでプロを目指し、スキルを磨いていた。

ところが、コロナ禍の影響でアカデミーの寮が閉鎖され、思うように野球ができなくなった。大リーグのスカウトや大学関係者の目に触れる機会が減る中、かつて両親が暮らし、野球が盛んな日本への関心が高まった。

そんな折、松江市の立正大淞南高に野球留学していたアカデミー時代の友人から誘いを受けた。父に相談すると「やるからには、絶対に諦めるな」と背中を押してくれた。単身で２０２１年４月に立正大淞南高に野球留学し、レギュラーをつかんだ。

卒業後は出雲市内に移り住み、地元の小学校でブラジル人の児童に日本語を教えながら、スポーツジムに勤務。知人の紹介でＭＪＧ島根の存在を知り、入団テストを受けて合格した。

興梠選手は身長１メートル７０、７４キロの内野手。三原隆監督は「（野球選手としては）小柄だが、走攻守三拍子そろっていて、パンチ力もある。何より、『野球が好きなんだなあ』という気持ちが伝わってきた」。約１年間のブランクをものともせず、今はチームの中心選手として活躍している。

興梠選手には、大きな夢がある。ブラジル代表としてワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場することだ。「フル代表に選ばれるのは簡単じゃないが、そこを目指して日本で学んできた野球を今大会にぶつけたい」。決意を胸に、さらなる飛躍を誓う。