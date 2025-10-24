瀕死状態から助け出された3本足の看板ネコ　苦渋の決断も…必死の思いで救った飼い主のヒストリー

ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。

【写真】まるで人間の赤ちゃん…嫌いな食べ物を拒否するワンコ

10月24日（金）放送の同番組では、「第1回 拒否犬選手権」や「ひん死の状態から助けだされた3本足の看板ネコ」などを紹介する。

◆第1回 拒否犬選手権

先日の選手権プレゼン大会で採用になった企画、かわい〜く“拒否”するワンコたちの祭典「第1回 拒否犬選手権」が開幕。

Instagram@shiba.tsukune

エントリーしたのは、食事の好き嫌いで拒否、散歩拒否、そしてある掛け声の“手”だけは絶対に拒否するいぬなど。

個性が光り、思わず笑ってしまう愛らしい拒否の瞬間が公開される。見事、初代「拒否犬王」に輝くのはどのワンコか？

◆ひん死の状態から助けだされた看板ネコ

どんなネコにも、歩んできた道のりがある――その道を、ちょっとひもとくcat history「ネコの足あと」。

今回は愛知県名古屋市のネイルサロンで働く、3本足の看板ネコが登場。その愛らしい姿で客を癒やしているが、過去には壮絶な道のりがあった。

6年前、ひん死の状態で保護されたポッキーくん。前足の傷は無残なもので、命の危機にひんしていた。

それでも飼い主さんは足を残そうと懸命に治療したがうまくいかず、感染症を防ぐため苦渋の決断で足の切断手術を受けたが…。

逆境を乗り越え、今や客や店主に活力を与える3本足の看板ネコと、必死の思いで救った飼い主のヒストリーを紹介する。