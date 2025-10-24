

大切な「家族」を守るために飼い主がすべきこととはなんでしょうか（写真：おでか犬／PIXTA）

動物病院で獣医師から告げられた診断名に、心のどこかで小さな違和感を覚えた経験はないでしょうか。知人のAさんもその1人でした。

1年ほど前、Aさんが飼う8歳の犬ががんと診断され、かかりつけ医からは「手術は勧められない」と言われました。しかし、あきらめきれないAさんはオンラインで腫瘍科の専門医に相談すると、「手術可能」との見解を得ます。結果、手術は無事に成功し、犬は元気を取り戻しました。

かかりつけ医のこのような判断は、単に獣医師の知識や経験不足によって起こるものではなく、背景には多くの要因が潜んでいます。

この記事ではその実態を理解しながら、大切な家族の命を守るために飼い主ができる手段について考えてみたいと思います。

動物を診ることの難しさとは？

獣医師による診断が、常に完璧とは限りません。ただ、診断ミスを個々の獣医師の力量に帰するのではなく、システム全体の問題として理解することが、私たち飼い主がより賢明な選択をするための第一歩となります。

診断の最大の難しさは、患者である動物が自らの症状を言葉で伝えられない点にあります。

人間なら「お腹のこのあたりがキリキリ痛む」「めまいがする」と具体的に伝えられますが、動物の場合は飼い主による観察が情報のほぼすべて。しかも食欲不振、元気がない、嘔吐、下痢といった症状は、無数にある疾患の共通サインでしかなく、それだけでは原因を特定できません。

そのため、獣医師はそうした情報と身体検査、血液検査などの客観的なデータを組み合わせ、病気の原因を推定していきます。

獣医の「何でも診る」の落とし穴

人間の医療では、内科や外科、皮膚科、眼科など専門領域があります。しかし、日本の獣医療は1人の獣医師がさまざまな領域をカバーする「総合診療医（ジェネラリスト）」が基本です。

もちろん、循環器科や皮膚科、腫瘍科、外科などの分野で、高度な知識と技術を持つ専門医は存在しますが、その数は限られており、誰もが専門医の診察を受けられるわけではありません。

多くの“町の動物病院”では、原則として1人の獣医師が皮膚病から心臓病、がんまで対応しています。診断の精度に影響するのは、個々の獣医師の能力不足というよりもむしろ、1人の獣医師に求められる専門領域が広すぎるという避けがたい問題があるのです。

ちなみに、アメリカ獣医師会（AVMA）は、22の専門分野を公式に認めており、専門医の数は年々増加しています。このような国と比較すると、日本では専門医へのアクセスが限られているのが実情です。

また、獣医の診断をさらに複雑にしているのが、異なる病気がよく似た症状を示す「症状の重複」です。飼い主がこうした“診断ミスにつながりやすい病気”の知識を持つことは、愛犬・愛猫を守るうえで極めて重要です。

例えば、クッシング症候群（副腎皮質機能亢進症）と甲状腺機能低下症は、どちらも「脱毛」「元気消失」「皮膚病」といった症状を示します。診察だけで判断するのは難しく、確定診断にはACTH刺激試験などの特殊な検査が必要です。

正しい診断は、いくつかの検査と症状を総合的に評価して初めて下されます。特に注意が必要な犬と猫の疾患については、記事の最後に紹介します（すぐにチェックしたい方はこちらから）。

診断や治療方針に少しでも疑問や不安を感じたら、飼い主には「セカンドオピニオン」を求める権利があります。これは、大切なペットのために飼い主が主体的に情報を集め、最善の選択をするための極めて重要なプロセスです。

一方で、「かかりつけの先生に失礼ではないか」「関係が悪化したらどうしよう」とためらう飼い主も少なくありません。筆者もかつて同じ思いを抱いていました。主治医を信じたい気持ちと、目の前の小さな命への不安。その間で揺れ動いた経験があります。

しかし、その考えは改めるべきです。セカンドオピニオンは主治医の診断を疑う行動ではなく、別の専門家の意見を聞いて、理解を深める前向きな行動です。AVMAの倫理綱領でも、飼い主が別の獣医師への紹介や相談を求めることを尊重し、獣医師はそれに応じるべきだとしています。

セカンドオピニオンは単に獣医師を変える転院とは異なり、これまで見えていなかった治療の可能性が広がることもあります。また、主治医と同じ見解を得ることで、今後の治療方針に対する確信が深まる場合もあります。

いずれにしても、大切な家族の健康に関わる重要な判断を下すうえで、多角的な情報を得ることは、飼い主として望ましい行動です。

セカンドオピニオンの進め方

では、セカンドオピニオンを有効に活用するためには、どんな手順と準備が必要でしょうか。

■セカンドオピニオンを検討すべき状況

腫瘍などの重い病名を告げられた、高額な費用やリスクの高い手術を勧められた、治療を続けているのに症状が改善しない、診断や治療方針の説明に納得できない。そんなときは検討します。

■主治医への伝え方

「先生のご意見を深く理解したうえで、ほかの専門の先生の話も伺い、今後の治療に万全を期したいと考えています」というように、敬意を払い、前向きな姿勢で相談することが重要。多くの獣医師はペットのために熱心な飼い主の行動を理解し、協力してくれるはずです。

■「医療情報ファイル」の準備

セカンドオピニオンで正確な判断を下すためには、これまでの医療情報が不可欠です。主治医に依頼し、診療情報提供書（紹介状）や血液検査、レントゲン・超音波検査などの画像データ、病理検査の結果などを準備しましょう。これらの情報があれば不要な再検査を避けられ、ペットの負担と費用を軽減できます。

■相談先の選び方

主治医に紹介してもらう手もありますが、より客観的な意見を求めるなら、自分で探しましょう。大学病院や特定の分野（腫瘍科、循環器科など）の認定医・専門医が在籍する二次診療施設などが選択肢となります。

予約時には、「セカンドオピニオン希望」と伝えるのを忘れずに。

■セカンドオピニオン後のステップ

セカンドオピニオンで得た意見は、必ず主治医に報告し共有します。そのうえで、どの治療法を選択するのかを主治医と改めて検討します。

セカンドオピニオンで救われた犬猫

冒頭の事例のほかにも、セカンドオピニオンによってペットの運命が大きく変わったケースは多いです。

【ケース1】繰り返す皮膚炎の根本原因を発見

長年、抗菌薬で対症療法を続けていた皮膚炎の犬。セカンドオピニオンで精密検査を行うと、ホルモンの異常が発見された。適切な治療により皮膚の状態は劇的に改善した。



慢性中耳炎と診断される直前。首の斜頸と右顔面の麻痺が見られた（写真：筆者提供）

【ケース2】不治の病ではなく耳の病気だった

FIP（猫伝染性腹膜炎）の治療実績があるという病院で、FIPと宣告された猫（写真）。首の斜頸はドライタイプの神経症状と言われた。

FIPの薬を飲ませていたものの、たびたび高熱が出るなど、症状が悪化。疑問を感じた飼い主がセカンドオピニオンでCTとMRIの検査を行った結果、右耳の奥に病変が見られた。組織検査で慢性中耳炎の悪化と判明。適切な治療により、猫は回復に向かった。

【ケース3】肥大型心筋症（HCM）は誤診だった

健康診断で心臓に雑音があると言われた猫。レントゲンで肥大型心筋症（HCM）と診断された。ブリーダーに伝えると、レントゲンだけでは確定診断できないと言われたため、専門医がいる二次診療で検査を受けた。

心臓に問題は見つからず、健康だと言われた。

愛犬・愛猫の診断に違和感を覚えるのは、飼い主として当然の感覚です。飼い主が正しい知識を持ってセカンドオピニオンを求めることは、家族の一員であるペットに対し、最大限の責任を果たすために必要なことです。

飼い主こそが最強のチームメンバー

飼い主は単なる「家族」ではなく、「健康を守る主体的なパートナー」です。診察室において最も重要な医療チームの一員。それは知識と観察眼、そして問いかける勇気を持った飼い主自身です。









（阪根 美果 ： ペットジャーナリスト）