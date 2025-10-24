“日本一のバーガー店”とウェンディーズによるコラボバーガー「かけちゃったやつ」が期間限定で登場
「ウェンディーズ・ファーストキッチン」と、グルメバーガー日本一決定戦「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2025」で優勝した「BRISK STAND」が夢のコラボ！“かけちゃったやつ”が2025年10月15日から期間限定で販売されている。
「don’t cut corners(手を抜かない)」という創業者の思いが込められたウェンディーズならではの四角いビーフパティと、BRISK STANDこだわりの「和」のエッセンスが出合った、このコラボでしか味わえないオリジナルバーガーだ。
今回の限定メニューについて担当者に話を聞いた。
ーー今回の限定メニューについて、イチオシ、目玉となるポイントは？
日本一のハンバーガーとウェンディーズ・ファーストキッチンとのコラボです。
■コラボバーガーの4つのこだわり
日本一の称号を手にした職人が監修した“かけちゃったやつ”のおいしさを支える、4つのこだわりを紹介。
■(1)バンズにも、ひと工夫
水を一切使わず、牛乳だけで仕上げた特製バンズ。全粒粉と小麦粉を絶妙なバランスで掛け合わせ、香りと甘味、そしてしっとりとした食感を実現。このコラボのためだけに開発された、香り高いオリジナルバンズ。
■(2)本気で選んだ、3種のチーズ
主役の一つであるチーズは、「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP」の本大会でも指定食材となったリアル・カリフォルニア・ミルク認証の3種類をブレンド。
・シエラジャックスモークハウス
・レッドチェダー
・シエラジャックハバネロ
ただの「チーズバーガー」とは一線を画す、贅沢な味わい。
■(3)秋の食材“舞茸”の存在感
秋の食材である舞茸を使用。店舗で一つひとつ丁寧にグリルし、香りと食感を引き出しバーガー全体に深みを与える。
■(4)“しょうゆ”かけちゃいました
このバーガーの仕上げは、驚きの一手。使用するのは、老舗・足立醸造の「かけしょうゆ」。厳選されたかけしょうゆを加えることで、「BRISK STAND」の特徴でもある「和」を生む。
肉の旨味、チーズのコク、舞茸の香ばしさ。すべてを静かにまとめあげる、繊細で奥深い“和の味”。ぜひこの機会に楽しみたい。
■【商品概要】ウェンディーズ・ファーストキッチン(全2種)
・かけちゃったやつ(単品1580円)
・かけちゃったやつ ダブル(単品2180円)
2025年10月15日より、全国のウェンディーズ・ファーストキッチンで販売中。
■販売期間
2025年10月15日〜2026年1月中旬(予定)
※期間限定商品のため、数量限定での販売となる
※販売期間は変更になる場合がある。変更の場合は公式サイトにて告知される
■販売実施店舗(25店舗)
＜東京都＞
WFK新宿南口店／WFK自由が丘店／WFK錦糸町店／WFK吉祥寺店／WFK五反田東口店／WFKアクアシティお台場店／WFK日比谷シャンテ前店／WFK上野浅草口店／WFK六本木店／WFK稲城アメリアショッピングセンター店
＜神奈川県＞
WFK川崎店／WFK大船店／WFKスーパービバホーム長津田店／WFKそよら湘南茅ヶ崎店
＜埼玉県＞
WFK桶川ベニバナウォーク店
＜群馬県＞
WFK高崎店
＜長野県＞
WFK長野駅前店
＜富山県＞
WFK富山ファボーレ店
＜静岡県＞
WFK清水エスパルスドリームプラザ店
＜和歌山県＞
WFK岩出店
＜大阪府＞
WFK梅田芝田町店、WFK難波戎橋店、WFK天保山マーケットプレース店
＜京都府＞
WFK京都新京極店、WFK京都大丸店
※WFK＝ウェンディーズ・ファーストキッチン
■「BRISK STAND」とは
神戸に本店を置くハンバーガーショップ。和食を連想させるハンバーガーはバーガー界で唯一無二の存在。2024年「食べログ百名店」に初選出されたことを皮切りに、積極的に全国へ店舗展開中。
2025年には「グルメバーガー日本一決定戦【バガチャン】〜JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2025」で優勝し、日本一の称号を獲得。10月にアメリカ／インディアナポリスで行われる世界大会出場権を獲得している。
■「カルフォルニアミルク協会」とは
カリフォルニア州食料農業省に属する機関。「リアル・カリフォルニア・ミルク」認証マークの製品は、同州産の新鮮な生乳から作られたおいしく栄養豊かな乳製品。協会は農家や酪農家を支援し、持続可能な未来を目指すとともに、農家・牛・土地の物語を伝え、「本物のカリフォルニアミルク」の魅力を広めている。
■「ウェンディーズ・ファーストキッチン」とは
アメリカ発のハンバーガーチェーン「Wendy‘s」と日本生まれのハンバーガー＆パスタチェーン「FirstKitchen」がコラボレーション。アメリカの本格的なハンバーガーに加え、オリジナル生パスタなど幅広く楽しめるファストフード店として関東、関西を中心に現在76店舗(※1)を展開。
※1：2025年10月1日実績
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
