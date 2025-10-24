Photo: 田中宏和

スマホカメラでは遠くにいる我が子のアップが撮れなかった…。運動会や学芸会などで、残念な経験をしたことがある人も少なくないでしょう。

そんな悩みを解決してくれる秘策、スマホにカンタン取り付けできる望遠レンズ「APL X30」が現在、数量限定でお得な割引販売中。

光学30倍ズームの威力で、これまで見えなかった細かな表情や動きまで、驚くほど鮮明に捉えることができます。

ハイエンドスマホを超える新たな撮影体験

Photo: 田中宏和

「APL X30」は、その名のとおり“30倍”という高倍率を搭載した超望遠レンズ。

ハイエンドスマホでも不可能なレベルのリアルな光学ズーム撮影に対応できるので、運動会や学芸会などでも、お子さんの輝くような表情を手軽に残せるというプロダクトです。

Photo: 田中宏和

ベースプレートはクリップ式となっていてカンタンに装着可能。レンズの位置に合わせて微調整し、しっかり固定することができるので、ほとんどのスマホに対応します。スマホの縦向き・横向きも自由自在です。

いつもの写真がプロさながらの1枚に

Photo: 田中宏和

めったに使うことがないビデオカメラやデジタルカメラを購入しなくても、「APL X30」をいつものスマホに装着するだけで、プロが撮るような高倍率写真を撮影できます。

新しいスマホに機種変更しても継続して使用でき、長期間活用できるのもメリット。

取り外し可能な持ち手部分は三脚としても機能するので、手振れが気になる場面でもしっかりと固定して撮影できますし、もちろん一般的な三脚にもセット可能です。

実際にズーム撮影してみた

実際にどれくらいズームできるのか、いくつか撮影してみました。いずれも、左は標準の等倍撮影。右はスマホ側光学2倍ズーム×「APL X30」側30倍ズームとなっています。

Photo: 田中宏和

Photo: 田中宏和

Photo: 田中宏和

スマホカメラのデジタルズームでは再現できない細かい部分まで、しっかり捉えているのがお分かりでしょう。

Photo: 田中宏和

スマホで撮ってガッカリさせられたスーパームーンの写真だって、「APL X30」なら迫力のままに収めることが可能に。その場の空気感まで感じられるような、臨場感のある記録を残せるでしょう。

単眼鏡としても使用でき、観賞用途でも活躍してくれるところも、見逃せないポイントとなっています。

Photo: 田中宏和

内部の明るさを強化するためにレンズ交換も実施しているという「APL X30」。装着可能なスマホの確認など、詳細は以下のリンク先からチェックしてみてください。

Photo: 田中宏和

Source: CoSTORY