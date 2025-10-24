ガバッと穿くだけ！【大人のしまむら】40・50代のための「高見えボトムス」

忙しい朝でもガバッと穿くだけでサマになる！【しまむら】の大人ブランド「SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）」には、この秋も40・50代にぴったりの高見えボトムスが目白押し。シルエットや素材感にこだわったデザインと、カジュアルにもきれいめにも着まわせる万能さで、毎日のコーデ選びがぐっとラクになりそう。大人の余裕と品を感じさせる「高見えボトムス」を紹介します。

軽い素材感できれい見えするナロースカート

【しまむら】「プニュフィット/ナロースカート」\1,639（税込）

SEASON REASON by Lin.&Redで展開している「プニュフィット素材アイテム」は、公式Instagramによると「やわらかきもちよい肌触りと綺麗見え」が魅力だそう。肉感のある素材は場合によっては着ぶくれ見えしてしまうこともありますが、こちらのナロースカートなら着心地のよさとすっきりシルエットを両立してくれそうです。

ボリュームアウターを合わせてもすっきり見え

立体的なボリュームアウターを合わせてもメリハリのある綺麗なシルエットに決まりやすいのが魅力。全身黒のモノトーンコーデも、重たくならずにすっきり見せてくれるはず。うしろにはスリットが入っていて、バックスタイルもオシャレに決まるうえに、細身のシルエットでも動きやすそうです。

サラッと穿けるのに秋冬っぽいコクーンパンツ

【しまむら】「コクーンパンツ」\2,420（税込）

細かい千鳥柄が秋冬のスタイリングにもぴったりなパンツ。コクーンシルエットとウエストゴム仕様で、窮屈さを感じずにシックな雰囲気を演出できそう。秋冬っぽい見た目ですが、公式Instagramによると「綿麻のサラッとした素材を使用」しているそうで、日中に汗ばむこともある秋に活躍しそうな1枚です。中にタイツを仕込んでも、シルエットに響かず防寒できそう。

差し色ニットとも好相性

立体的なコクーンシルエットは、ベーシックなトップスをさらっと合わせるだけでもオシャレ見えが叶いそう。千鳥柄のベースがグレーなので、合わせるアイテムを選ばないのも魅力。今シーズンのトレンドカラーの赤にも自然になじんで、コーデ全体をやわらかく見せています。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N