テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２４日、前日の２３日に行われたプロ野球ドラフト会議について報じた。

番組ではソフトバンクがドラフト１位で米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２０）をサプライズ指名。ＤｅＮＡとの競合となったが、城島健司チーフ・ベースボールオフィサー（ＣＢＯ、４９）が残り福で交渉権獲得のクジを引き当てたことを紹介した。

また佐々木は来年７月に開催が見込まれるＭＬＢのドラフト対象にもなっており、入団交渉はシ、ーズン終了後に解禁となるため、最短でスタンフォード大が所属するアトランティック・コースト・カンファレンス（ＡＣＣ）のリーグ戦が終了する来年５月に始まり、７月末までの期間となることも伝えた。

これに元テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川徹氏は「これは大学を辞めてこいという話？」と質問。司会の羽鳥アナウンサーが「来年（大学）２年たってメジャーの選択肢が来ます。その時に考えてくださいという」と説明した。

玉川氏は「何のためにスタンフォードに行ったかというと、人生は野球だけじゃないでしょという話なんですよね」とコメント。羽鳥アナも「セカンドキャリアのためですよね」と同調した。

「だから卒業しないと意味がないと思っていたから、日本のプロ野球はそれを辞めてこいって言っているの？という。交渉期限も大学卒業までではないでしょ？」と玉川氏は追求。羽鳥アナは「悪い言い方をするとそうです」と正直に答えた。そして「それぐらい魅力があるから、こっちの気持ちですよと」と加えた。

それでも玉川氏は「スタンフォード、入れませんからね。世界でもトップの大学。だからそれを指名するのはどうなのか？と僕は思いました」と私見を述べていた。