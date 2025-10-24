“Mリーグの申し子”がファン待望の初勝利だ。10月23日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合、KONAMI麻雀格闘倶楽部からは伊達朱里紗（連盟）が登板。親倍満ツモなどで大きく加点し、チームのデイリーダブルを実現した。

【映像】伊達、親倍満ツモでギュッと目をつぶった瞬間

当試合は起家からU-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、伊達、EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）の並びで開局。東2局は醍醐のダマテンに優が白・赤1・ドラ1で7700点の放銃。しかし続く

東2局1本場で優は伊達とのめくり合いを制し清一色・赤1の12300点（＋1000点）の加点に成功しトップ目に立った。

迎えた東3局、優が先制リーチで仕掛けるも親の伊達がまるで溜まった鬱憤を一気に晴らすかのような倍満ツモ。清一色・赤1・ドラ2の24000点（＋1000点）をアガった。その後も伊達は南2局で優からロンアガリの8000点（＋1000点）、南3局の親番でもリーチ・ツモ・南・赤1の12000点（＋1000点）の加点に成功して勝負あり。7戦目でようやく今期初勝利を掴んだ。

視聴者は「泣いていいよ伊達ちゃん」「これはうれしいね」などと大盛り上がり。そんな中、インタビューに応じた伊達は「ありがとうございます！すごくうれしいです」とホッと一息。それから「トップを取るのこんなに大変だったかなと。今までMリーグでは個人的にすごく恵まれた試合が多かったんですけど、トップを取るのが大変でした。チームとして最高の雰囲気になれてホッとしています」とここまで苦しんでいたことを明かした。

伊達の推薦で今期から滝沢和典（連盟）が選手兼監督に就任した。そんな滝沢と伊達が実現したデイリーダブル。「今シーズン、滝沢さんが監督になってから今まで以上に勇気づけてくれている」と滝沢監督の存在に感謝した伊達。最後に「みなさま、お待たせいたしました。トップを取れて本当にうれしいです。チームとしても10月は本当にいい感じだなと思っています。気を抜かず、自分もまだ個人マイナスしているので、しっかりチームに貢献できるよう引き続き頑張ります」とファンに向け語った。

【第2試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）5万5500点/＋75.0

2着 EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）1万7200点/▲2.8

3着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）1万5200点/▲24.8

4着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）1万2600点/▲47.4

【10月23日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋272.3（24/120）

2位 U-NEXT Pirates ＋251.9（28/120）

3位 赤坂ドリブンズ ＋232.8（24/120）

4位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋214.8（26/120）

5位 TEAM雷電 ＋38.8（24/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲45.1（24/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲119.0（28/120）

8位 BEAST X ▲143.5（26/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲321.1（26/120）

10位 EARTH JETS ▲381.9（26/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）