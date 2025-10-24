ドジャースのムーキー・ベッツ遊撃手（33）が23日（日本時間24日）、敵地トロントのロジャースセンターで、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）開幕前日に行われたメディアデーに出席し、取材に応じた。

ベッツはレッドソックス時代を含めWSに3度出場して全て制覇。負けることは想像したことはあるか？と問われると「考えたことはないですね」と答え、「でも、それもこの舞台の一部です。勝つこともあれば、負けることもある。その両方を受け入れられる心構えが必要なんです。そういう気持ちでいれば、どんな結果でも前を向けます。もちろん、勝つために全力を尽くしますけどね」とベテランらしく付け加えた。

「特別な年はあるか？」との質問にも「どの年も特別です」と答え、「それぞれのチームメイトとの絆が今も続いています。2018年の仲間とは今でも連絡を取りますし、2020年のチームともそうです。去年のチームの半分は今も一緒にいます。それぞれの年に特別な思い出があります。だからこそ、今この瞬間の特別さをかみしめたいですね」と説明。それでも20年のドジャースへの移籍を「最高です。移籍してきて本当に良かったと思っています。生活も野球も順調で、全てがポジティブです」と振り返った。

今季は遊撃手でゴールドグラブ賞の候補者にノミネートされ、ポストシーズン（PS）でも好守を披露している。「ショートでのポストシーズンは初めてですが、とても楽しいです。6回裏、ランナーが得点圏にいて2アウト、そんな場面でゴロが来ると、単なるフライを捕るのとは全然違う緊張感があります。責任も重いですし、その分やりがいもありますね」と心境を吐露。守備練習で捕球後に止まってから送球していると指摘されると、「技術の確認ですね。毎回、どうやって捕りたいか、その感覚を体に覚えさせる練習です。とにかく技術的に正確であることを意識しています」と話し、日本の野球少年たちも守備に興味を持っていると話を向けられると「とにかく技術練習をたくさんやることですね。反復していけば、自然とうまくなります」とアドバイスを贈った。

また、大谷翔平投手がナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）のMVPトロフィーに「Team Effort（チームの努力）」と記してクラブハウスに置いていったことについては「凄く意味のあることです。もちろん翔平は毎日チームを助けてくれていますが、それでも“これは全員の努力の結果だ”と彼が理解している証拠です。彼も分かっているんですよ。どのシリーズも、全員の力で勝ち取ったものだと」と解説。改めて大谷の凄さを問われると「100マイルを投げて、50本塁打・50盗塁を達成できる選手なんて、他にいますか？いませんよね。MVPも投手として、打者としても取れる存在なんて彼だけです。だから“史上最高”と言っていいと思います。まだキャリアの途中ですけど、これまで見た限り、そう言わざるを得ません」と断言し、「本当に彼は別格です。誰もできないことを彼はやっている。投げて10奪三振、打って3本塁打。どちらか一方なら過去にもいたかもしれません。でも両方を同じ試合でやるのは彼だけです。比較になりません」と強調した。