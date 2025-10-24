人気YouTuber・平成フラミンゴのRIHOが、現在交際中の彼氏の出身地について語った。

【映像】RIHOの今の彼氏

10月23日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、方言や恋愛についての話題で盛り上がった。

番組冒頭、「10月23日は津軽弁の日」という話から各出演者の方言や恋愛について話題が展開する中、RIHOは「私の彼、今福岡なんですけど」と突然の告白。「初出しですけど」と言い添え、これまであまり語られてこなかった自身のプライベートな恋愛事情を明かした。

福岡出身の彼氏との交際について、RIHOはその変化も赤裸々に語った。「初めは福岡弁だったのに、どんどん私に寄ってきて、なんか普通の標準語になってきちゃって」と、交際を重ねるにつれて彼氏の話し方が変わってきたことを指摘。

「前は男みがあったんですけど、どんどん標準語っぽくなってきた」と続け、方言が薄れることで感じる微妙な印象の変化についても言及した。

この話を聞いたぺえは「博多弁よりの男性のことを好きになった時に『よかよ』とか『⚪︎⚪︎だけん』とか好きだった。なんか少年らしさが結構溢れるじゃない？」と共感を示し、稲田も「可愛い可愛い。あんまり直してほしくないですよね」と、方言の魅力や恋愛における方言の重要性について語った。