¡Ú¥Ð¥ì¡¼¡Û¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã³«ËëÇòÀ±¡¡ÀÐÀîÍ´´õ¡ÖÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×£±£¸ÆÀÅÀ¡õ·èÄêÎ¨£·£·¡ó¡¡ÅÓÃæ¸òÂå¤Ï¡ÖÂ¤ò¤Ä¤Ã¤¿¡×
¢¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¡¢§¥¤¥¿¥ê¥¢£±Éô¥ê¡¼¥°¡Ê¥»¥ê¥¨£Á¡ËÂè£±Àá¡¡¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡¡£³¡Ê£²£²¡½£²£µ¡¢£²£µ¡½£±£¶¡¢£²£µ¡½£²£³¡¢£²£µ¡½£±£¹¡Ë£±¡¡¥â¥ó¥Ä¥¡¡Ê£²£±Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥â¥ó¥Ä¥¡¡Ë
¡¡ºòµ¨¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ£³°Ì¤Î¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥â¥ó¥Ä¥¡¤ò¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È£³¡½£±¤Ç²¼¤·¡¢³«ËëÇòÀ±È¯¿Ê¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã£²µ¨ÌÜ¤ÇÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¤ÏÁ´¥»¥Ã¥È¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯£±ÆÀÅÀ¤ò´Þ¤à¥Á¡¼¥à£²°Ì¤Î£±£¸ÆÀÅÀ¤ÈÌöÆ°¡£±¦µÓ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥»¥á¥Ë¥¦¥¯¤È¸òÂå¤·¤¿Âè£´¥»¥Ã¥È¡Ê£Ó¡ËÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯·èÄêÎ¨¤Ï£·£·¡ó¤È°ÂÄê¤·¤¿¡£Âè£²Àá¤Ç¤Ï¡¢£²£¶Æü¤Î¥ë¡¼¥ÙÀï¤Ç¥Û¡¼¥à½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¡Ö¤Þ¤º¡¢¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã£²¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Î³«ËëÀï¤ò£³¡½£±¤Î¾¡Íø¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢·èÄêÎ¨¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££³¥»¥Ã¥ÈÌÜ¡¢£´¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ÈÂ¤¬Ú»¡Ê¤Ä¡Ë¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤Ç¸òÂå¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤âÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÄ´À°¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤âÄ¹¤¯¥¿¥Õ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã£²µ¨ÌÜ¤ÎÀÐÀî¤¬À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¼¨¤·¤¿¡£Âè£±£Ó¤Î£±¡½£²¤Ç¸å¤í¤«¤é¤ÎÆóÃÊ¥È¥¹¤ò¥ì¥Õ¥È¤«¤éÆñ¤Ê¤¯·è¤á¤¤ë¤È¡¢£¸¡½£±£²¤Ç¤ÏÀÐÀî¤é¤·¤¤¥ì¥Õ¥È¤«¤é¥¯¥í¥¹¤Ë·è¤á¤¤Ã¤¿¡££°¡½£±¤ÎÂè£²£Ó¤Î£¸¡½£²¤Ç¤Ï¡¢ºòµ¨¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥Í¥ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¸å±ÒÃæ±û¤«¤é¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤â±Ô¤¯·è¤á¤¿¡£
¡¡£²¡½£±¤ÎÂè£´£Ó½øÈ×¤Ï°µ´¬¤Î¡È¥æ¡¼¥¥¿¥¤¥à¡É¡£¥ì¥Õ¥È¤«¤é¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤Î¥»¥Ã¥È½éÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥È¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿£µ¡½£µ¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Î°ÕÉ½¤ò¤Ä¤¯ÀäÌ¯¤Ê¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡££·¡½£·¤Ç¤ÏÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤·¡¢¥ì¥Õ¥È¤«¤éÁê¼ê¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÆðÂÇ¤Ç´Ö¤ËÍî¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ÎÄ¾¸å¤Ë±¦µÓ¤òÍÞ¤¨¡¢´é¤ò¤·¤«¤á¤Ê¤¬¤é¥»¥á¥Ë¥¦¥¯¤È¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤È¤Î£²Ï¢Àï¤Ç£²Ï¢¾¡¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¥¤¥¿¥ê¥¢£±£±µ¨ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡£½éÀï¤«¤é¥»¥Ã¥¿¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥Í¥ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤âÎÉ¤¯¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ï£²£²ËÜ¤Î¤¦¤Á£±£·ËÜ¤ò·è¤á¤Æ¡¢·èÄêÎ¨¤Ï£·£·¡ó¤È¹â¤¤¿ô»ú¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºòµ¨²ÝÂê¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ç¤â»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥Ã¥Ñ¡¢¥³¥Ã¥Ñ¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢À¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¡¢¡Ê¥»¥ê¥¨£Á¤Î¡Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢£µ¤ÄÁ´ÉôÀ©ÇÆ¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÀÐÀî¤¬¡¢¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡£