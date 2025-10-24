ドジャース・ロバーツ監督が２３日（日本時間２４日）、２４日（同２５日）に敵地で迎えるブルージェイズとのワールドシリーズ第１戦前日の会見に出席し、大谷翔平投手（３１）に期待を込めた。

昨年のヤンキースとのワールドシリーズは４勝１敗で世界一に輝いたが、大谷は第２戦で盗塁した際に左肩を負傷した影響もあり、計５試合で１９打数２安打、打率１割５厘と本来の打撃は影を潜めた。今年は第４戦に先発見込みで二刀流として挑む頂上決戦。指揮官は「ショウヘイにとって、まったく違うシリーズになることを願うよ。まず、健康な状態で臨めるのは本当に素晴らしいこと」と期待を寄せた。

大谷はリーグ優勝決定シリーズでは、ブルワーズとの第４戦で３本塁打＆１０奪三振の離れ業を見せるなど、シリーズＭＶＰを獲得した。指揮官は「前回の試合の良い流れを引き継げているのもいい兆し。昨年は、打席に立ってできる限りチームに貢献するという状態でしたが、今年は本格的に大きな活躍をする準備が整っている。翔平は打席だけでなく、ネクストにいる時も同じで、その影響力は常にある。打撃の調子がどうかに関わらず、試合に影響を与える力を持っているので、やはりその存在感を感じる」と語った。