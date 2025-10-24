２４日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、東京へ行ったトキ（高石あかり）は帰ってこないかもしれないと覚悟した松野家で、ついにおじじ様・勘右衛門（小日向文世）が内職を手伝うシーンが描かれた。

この日の「ばけばけ」では、トキがいない松野家で、母のフミ（池脇千鶴）が夜中、内職をしていると、夫の司之介（岡部たかし）が「おトキが戻らんうちは、ワシがおトキになる」といって手伝い始める。

すると今度は勘右衛門がやってくる。驚くフミと司之介。「父上様…」と言うと、勘右衛門が「わしもおじょになる」と、内職を手伝うことに。机の前に座ると、トキが描いた妖怪の絵を見て「変わった子じゃったのう…」と愛おしげに絵を眺める。

武士であることに誇りを持ち、婿の銀二郎を跡取りとして厳しく指導していたおじじ様。銀二郎が朝晩なく働いている一方で、勘右衛門が働いているシーンはこれまで出てこなかった。

そんな勘右衛門がついに内職を手伝いだしたことに、ネットは「お父さんもおじじ様も、今まで内職手伝わんかったんかい」「おじじさまも遂に働くの…？と思ったけどおじょになっただけだった…？」「おじじ様も内職を！松野家三人で頑張っていくことを考えるようになったのかな…」「司之助、おじじ、なぜトキと銀二郎がいる間にこれができないんだよ…」などの声が上がっていた。