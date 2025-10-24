新型「ルーテシア」は新しいルノーデザインを採用

ルノー・ルーテシア エスプリ アルピーヌ フルハイブリッドE-TECH｜Renault Lutecia Esprit Alpine Full Hybrid E-TECH

ルノーのコンパクトハッチバックモデル「ルーテシア」がマイナーチェンジを受けて、日本に上陸した。

改良版ルーテシアは、新しいルノーデザインを取り入れた、彫刻的で引き締まったフロントマスクを採用。よりコンパクトでスリムになったフルLED ヘッドランプは精密さと高い技術性を表現し、エクステリアをシャープな印象にしている。

拡大したグリルの輪郭はモダンな雰囲気と活力を与え、チェックグリッドが力強さとスポーティ感を醸し出す。また、グリル中央から端に向かって色合いが明るく変化するグラデーションが、深みとテクニカルな印象を高めている。

そして、ブランドロゴからインスピレーションを得た縦長のハーフダイヤモンド型LED デイタイムランプは、モダンさを際立たせ、モータースポーツの世界から着想を得たマットシェルグレーのF1ブレードによって、スポーティさが一層際立った。

クリアレンズ化されたLEDのリヤランプと、新デザインのリヤバンパーによって、新しいルーテシアのリヤエンドはスポーティさに加え高い質感を感じさるものとなった。

そんな改良版、日本ではスポーツシックで上質なトリム「エスプリ アルピーヌ」のみとなった。フロントフェンダーにはアルピーヌのエンブレムが取り付けられ、スポーティでエレガントなデザインの専用アロイホイールは17インチ。新しくなったシートはサポート性に優れた形状で、バイオスキン×ファブリックのコンビ素材を採用し（前席シートヒーター付）、快適に長距離ドライブが楽しめる。シートバックはアルピーヌのロゴ入り。アルミペダル、ステアリングヒーター付TEPレザーステアリングホイール、アルピーヌロゴ入りキッキングプレートも、アルピーヌの世界観を表現したディテールだ。

センターコンソール中央のディスプレイには、スマートフォン用ミラーリング機能が付いた9.3インチマルチメディアEASY LINK縦型タッチスクリーンを新たに装備。オーディオ、電話、運転・駐車支援システム、車両設定等の各種操作が行えるほか、Apple CarPlayとAndroid Autoが使用できる。スマートフォンワイヤレスチャージャーは標準で装備された。9スピーカーによるボーズ製サウンドシステムを採用したオーディオシステムは、上質で快適なドライブを演出する。

システム最高出力は従来比3psアップの143ps。WLTCモード燃費は25.4km/Lに向上

パワートレインは自然吸気式の1.6リッター直列4気筒エンジンを組み合わせるフルハイブリッドシステム。EモーターとHSE（ハイボルテージスターター&ジェネレーター）の2モーター、そして電子制御ドッグクラッチ マルチモードATを組み合わせることにより、ダイレクトかつスムーズなドライブフィールと低燃費を実現。システム出力は従来から3psアップとなる143psを発揮、WLTCモード燃費は0.2km/L向上した25.4km/Lと、輸入車No.1をマークする。

電子制御ドッグクラッチ マルチモードATは、モータースポーツで使用されるドッグクラッチを採用することで、一般的なクラッチやシンクロナイザーを省き、軽量化とコンパクト化を図ったギヤボックス。モーター側に2つ、エンジン側に4つのギヤを持ち、これらのギヤを組み合わせた12通りの変速比でモーター、エンジンそれぞれから動力を切れ目なく、効率よく引き出すことができる。

発進時はエンジンを使用せずに、低速域で効率の高いモーターのみで駆動。このため、すぐに力強いトルクを得ることができ、スムーズでレスポンスのよい発進と素早く爽快な加速が可能だ。中速域ではモーターとエンジンを最適に組み合わせることで、素早いレスポンスと息の長い加速が得られる。そして、従来のハイブリッド車があまり得意としてこなかった高速域では、巡行時には効率の高いエンジンを積極的に使用し、追越し時にはエンジンにモーターのアシストを加えることで、力強い加速を披露する。

減速する際には、減速エネルギーを回収し、電気に変換してバッテリーを充電。ブレーキペダルを踏み込むと回生ブレーキが作動し、さらに制動力が必要な場合はブレーキパッドを介して「機械的」なブレーキが作動する。また、ギヤポジションを「B」にすると、アクセルオフ時の減速G が大きくなり（回生ブレーキが強く作動し）、ワンペダル走行が可能に。その結果、アクセルとブレーキの踏みかえ動作を大幅に減らすことができ、ドライバーの疲労軽減に寄与する。また、E-SAVE機能を使用するとバッテリーの充電量を40％以上に維持し、モーターのアシストを最適化する。

先進安全運転支援システムは多数の機能を採用。搭載機能は以下のとおり。

・アダプティブクルーズコントロール（ストップ＆コー機能付）

・レーンキープアシスト（車線逸脱防止支援）

・アクティブエマージェンシーブレーキ（衝突被害軽減ブレーキ／歩行者・自転車検知機能付）

・360゜カメラ

・（新）リアクロストラフィックアラート（後退時車両検知警報）

・ブラインドスポットワーニング（後側方車両検知警報）

・レーンデパーチャーワーニング（車線逸脱警報）

・セーフティディスタンスワーニング（前方車間距離警報）

・パーキングセンサー（フロント／リア）

・トラフィックサインレコグニション（交通標識認識）

SPECIFICATIONS

ボディサイズ：全長4075×全幅1725×全高1470mm

ホイールベース：2585mm

最小回転半径：5.2m

乗車定員：5人

車両重量：1300kg

総排気量：1597cc

エンジン：直列4気筒

最高出力：69kW（94ps）/5600rpm

最大トルク：148Nm（15.1kgf-m）/3200rpm

E-モーター最高出力：36kW（49ps）/1677-6000rpm

E-モーター最大トルク：205Nm（20.9kgf-m）/200-1677rpm

サブモーター（HSG）最高出力：15kW（20ps）/2865-10000rpm

サブモーター（HSG）最大トルク：50Nm（5.1kgf-m）/200-2865rpm

システム最高出力：105kW（143ps）

トランスミッション：電子制御ドッグクラッチ マルチモードAT

駆動方式：FF

WLTCモード燃費：25.4km/L

税込車両価格：399万円